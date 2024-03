Chinese beurzen kleuren rood Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, waarbij de beurs in Hongkong de negatieve uitschieter was. De Hang Seng index in Hongkong koerste 2,7 procent lager, terwijl de Shanghai Composite 1,0 procent prijs gaf. Seoel en Sydney verloren daarnaast nipt, terwijl de Japanse Nikkei index met een winst van 0,4 procent zijn hoogste stand ooit aanscherpte. In Hongkong stonden fabrikanten van elektrische auto’s onder druk, nadat Li Auto de verwachtingen scherp neerwaarts bijstelde. Het aandeel daalde 10 procent. Donderdag steeg de Hang Seng index nog met twee procent. In Japan bleek de inflatie in februari te zijn gestegen naar 2,8 procent op jaarbasis, ten opzichte van een inflatie van 2,2 procent in januari. De Bank of Japan verhoogde eerder deze week de rente, en nam zo na acht jaar afscheid van zijn negatieve rentebeleid. De dollar hervatte deze week zijn stijging ten opzichte van de yen, en de greenback noteerde vanochtend met een stand van 151,50 rond het hoogste niveau van deze eeuw. Een goedkope yen versterkt de concurrentiepositie van Japanse exporteurs. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,7 procent lager op 80,46 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening, na forse winsten op donderdag. Bron: ABM Financial News

