Stijging Japanse inflatie in februari Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Japan zijn in februari sterker gestegen dan een maand eerder. Dit bleek vrijdag uit overheidscijfers. De inflatie bedroeg op jaarbasis 2,8 procent. Dat was 2,2 procent een maand eerder. Hogere voedselprijzen en wegvallende overheidssteun ter compensatie van de opgelopen energierekeningen waren de belangrijkste factoren. Zonder de prijseffecten van vers voedsel mee te rekenen, kwam de inflatie uit op 2,8 procent op jaarbasis. De verwachting van economen lag ook op 2,8 procent. De kernprijzen, dat wil zeggen zonder de prijzen voor vers voedsel en energie, stegen op jaarbasis met 3,2 procent tegen 3,5 procent in de maand ervoor. Inmiddels ligt de inflatie nu circa twee jaar boven de door de Bank of Japan gewenste 2 procent. De bank of Japan verhoogde eerder deze week de rente van -0,1 procent naar 0,00 tot 0,1 procent en maakte zo een einde aan acht jaar van negatieve rentes. Diverse analisten schatten in dat de opleving van de algemene inflatie tijdelijk is. Zo gaf Credit Agricole aan dat de binnenlandse vraag in Japan zwak is, waarmee een daling van de inflatie waarschijnlijk is. Ook verwacht de Franse bank dat de kerninflatie later dit jaar onder de 2,0 procent daalt. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.