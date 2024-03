Nike ziet omzet stijgen, maar winst dalen

(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft in het derde kwartaal van het lopende boekjaar de omzet licht zien stijgen, maar de winst zien dalen. Dat maakte de sportartikelenfabrikant donderdag nabeurs bekend.

Chief Executive John Donahoe zei dat Nike de nodige aanpassingen doorvoert om het bedrijf naar het volgende groeihoofdstuk te brengen.

De omzet steeg met 0,3 procent naar 12,43 miljard dollar, wat volgens FactSet hoger was dan de verwachtingen van 12,28 miljard dollar. Het gelijknamige merk van het bedrijf zag een omzetstijging van 2 procent, terwijl de omzet van Converse een klap van 19 procent te verwerken kreeg.

De winst daalde over de drie maanden eindigend op 29 februari tot 1,17 miljard dollar, of 0,77 dollar per aandeel, tegen 1,24 miljard dollar of 0,79 dollar per aandeel, in het kwartaal een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten hadden een winst per aandeel van 0,69 dollar voorspeld.

De laatste kwartaalresultaten van Nike komen weken nadat het bedrijf zei dat het zijn personeelsbestand met ongeveer 2 procent, of meer dan 1.600, zal inkrimpen om de kosten te verlagen en de investeringen in categorieën als hardlopen, dameskleding en het merk Jordan te verhogen, volgens een werknemersmemo die is beoordeeld door De Wall Street Journal.

Het bedrijf heeft te maken gehad met hogere concurrentieniveaus van concurrerende merken en zorgen van klanten over zijn vermogen om innovatieve producten te leveren. De afgelopen jaren kreeg het bedrijf ook te maken met hoge voorraden, wat heeft geresulteerd in grote kortingen op artikelen als kleding en schoenen, wat de winst negatief heeft beïnvloed.

Het aandeel Nike noteerde donderdag nabeurs bijna 3 procent hoger.