Fedex profiteert van kostenbesparingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FedEx boekte een lagere omzet, maar een hogere winst in het fiscale derde kwartaal doordat kostenbesparingen de zwakkere vraag compenseerden. Dit bleek uit donderdagavond cijfers van de Amerikaanse pakketbezorger. De omzet daalde met 2,3 procent naar 21,7 miljard dollar, waarmee de door FactSet ondervraagde analisten de 21,95 miljard dollar niet overtroffen werd. Chief Executive Raj Subramaniam zei dat de winstgevendheid van FedEx steeg ondanks een zwakkere vraagomgeving, omdat het bedrijf profiteerde van zijn kostenbesparingsinitiatief. Het bedrijf rapporteerde een winst van 879 miljoen dollar, of 3,51 dollar per aandeel, in het kwartaal eindigend op 29 februari. Dit vergeleken met 771 miljoen dollar, of 3,05 dollar per aandeel, een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachtten een winst per aandeel van 3,27 dollar. Exclusief bepaalde eenmalige posten kwam de gecorrigeerde winst per aandeel uit op 3,86 dollar en dat was hoger dan de 3,43 dollar die door analisten werd voorspeld, volgens FactSet. Het bedrijf wil de kosten verlagen nu het zijn express- en grondeenheden wil samenvoegen. Deze eenheden kregen in het kwartaal een impuls door lagere structurele kosten. FedEx riep op tot “permanente” kostenbesparingen van 1,8 miljard dollar dit jaar, en verlaagde zijn investeringsplan tot 5,4 miljard dollar, vergeleken met een eerdere schatting van 5,7 miljard dollar. De raad van bestuur van FedEx heeft de terugkoop van aandelen ter waarde van 5 miljard dollar goedgekeurd, nu het einde is bereikt van een programma dat meer dan twee jaar geleden werd gestart. Het bezorgbedrijf zei donderdag dat het van plan is om tijdens het fiscale vierde kwartaal voor 500 miljoen dollar aan gewone aandelen terug te kopen in zijn huidige programma. Het bedrijf rondde een versnelde aandeleninkoop overeenkomst van 1 miljard dollar af in het fiscale derde kwartaal, dat eindigde op 29 februari. Outlook FedEx handhaafde nagenoeg zijn omzetvoorspelling voor het begrotingsjaar 2024, namelijk een procentuele daling met lage eencijferige cijfers. Het bedrijf verwacht nu een winst per aandeel van 15,65 tot 16,65 dollar voor het volledige boekjaar, vergeleken met de eerdere verwachting van 15,35 tot 16,85 dollar per aandeel. Beleggers reageerden enthousiast en noteerde het aandeel na de cijfers ruim 12 procent hoger. Bron: ABM Financial News

