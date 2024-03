Olieprijzen opnieuw lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag gedaald, mede onder druk van de zwakkere Amerikaanse vraag naar benzine en berichten over een ontwerpresolutie van de Verenigde Naties waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Gaza.

Bij een settlement van 81,07 dollar werd een vat West Texas Intermediate voor levering in mei 0,25 procent goedkoper.

De futures op ruwe olie en geraffineerde producten daalden donderdag over de hele linie, nadat de winstnemingen van woensdag werden doorgezet. Dit na een herstel van de dollar en een dag nadat de Federal Reserve had aangegeven nog niet klaar te zijn om de rente te verlagen gezien de huidige inflatievooruitzichten.

Volgens de analisten van ING gaat de oliemarkt in het tweede kwartaal richting een dieper tekort, maar de vooruitzichten voor de tweede helft hangen grotendeels wel af van de besluiten van OPEC+ over productieverlagingen. “Onze balans laat in het tweede kwartaal een tekort zien van iets meer dan 1 miljoen vaten per dag”, aldus de analisten.

ING verhoogde haar voorspelling voor Brentolie naar 87 dollar per vat voor het tweede kwartaal en 88 dollar per vat voor het derde kwartaal, vergeleken met eerdere verwachtingen van 80 en 82 dollar per vat.

De bank houdt nu rekening met een gemiddeld prijs van 86 dollar per vat over het hele jaar, vergeleken met 82 dollar per vat voorheen. De analisten gaan ervan uit dat de bezuinigingen op de OPEC+ niet na het tweede kwartaal zullen worden verlengd, maar zeggen dat ze een gedeeltelijke doorrol naar de tweede helft van het jaar niet volledig kunnen uitsluiten.