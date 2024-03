Recordjacht Wall Street houdt aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag opnieuw hoger met nog een paar uur handel te gaan. Dit nadat woensdag de records al werden aangescherpt na het rentebesluit van de Federal Reserve.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 5.247,37 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 39.816,50 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 16.436,07 punten.

Beleggers hebben momenteel vertrouwen in de Fed en de verwachte rentedalingen lijken een kwestie van tijd. De markt gelooft daarbij in het verhaal van een soepele landing.

Daarnaast werd donderdag bekend dat de groei van de bedrijvigheid in de regio Philadelphia in maart weliswaar is afgenomen, maar krimp bleef uit. De zogeheten Philly Fed index daalde van 5,2 in februari naar 3,2 in maart. Er werd vooraf door economen gerekend op een daling tot -5,0.

Voorbeurs werd ook bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week is uitgekomen op 210.000. Een week eerder waren dat er 212.000. De markt rekende op 213.000 nieuwe aanvragen.

Ook bleek dat de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor diensten in maart wat lager is uitgekomen dan verwacht, terwijl die voor de industrie is gestegen. De samengestelde index daalde uiteindelijk van 52,5 naar 52,2.

Met de woningverkoop gaat het ondertussen uitstekend in de VS. Op maandbasis stegen de verkopen met 9,5 procent tot 4,38 miljoen woningen geannualiseerd. Er werd vooraf door economen gerekend op 3,95 miljoen verkochte woningen. Het was de grootste stijging in een jaar tijd.

Ook zijn de leidende indicatoren voor het eerst in twee jaar weer gestegen. De Leading Economic Index steeg in de maand februari met 0,1 procent en kwam uit op 102,8, na een daling van 0,4 procent in januari.

“De kracht van het wekelijkse aantal gewerkte uren in de productiesector, de aandelenkoersen, de Leading Credit Index en de woningbouw zorgden voor de eerste maandelijkse stijging van het LEI in twee jaar", zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board.

Een vat WTI-olie werd donderdag 0,5 procent goedkoper op 80,86 dollar. Dit ondanks de daling van de voorraden in de VS en de Fed die vasthield aan haar vooruitzichten voor drie renteverlagingen.

De tienjaarsrentes in Europa en de VS bleven dicht bij huis en de euro/dollar daalde naar 1,0857.

Stijgers en dalers

Micron Technology won bijna 17 procent. Het bedrijf opende woensdag nabeurs de boeken en wist de verwachtingen ruimschoots te verslaan en ook de outlook was sterk.

Apple handelde juist tegen de brede markt in en verloor 3,7 procent, nadat bekend werd dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een rechtszaak heeft aangespannen tegen de iPhone-maker vanwege het overtreden van de mededingingsregels.

Private-equityfirma Apollo heeft een bod van 11 miljard dollar uitgebracht op de film- en tv-studio van Paramount Global, volgens de Wall Street Journal. Aandelen Paramount noteerden desondanks 4,6 procent lager.

Li Auto leverde bijna 8 procent in. De Chinese producent van elektrische voertuigen verlaagde donderdag de outlook voor het lopende eerste kwartaal, omdat er minder orders binnen zijn gekomen dan verwacht.

Reddit ging donderdag naar de beurs voor 34 dollar per aandeel. Deze uitgifteprijs geeft het social mediabedrijf een waardering van 6,4 miljard dollar. Met nog een paar uur handel te gaan ging het aandeel 56 procent hoger op circa 53 dollar. Het aandeel opende donderdag op 47 dollar, ruim 38 procent hoger dan de uitgifteprijs.

Nike en FedEx openen donderdag nabeurs de boeken.