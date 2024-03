Europese beurzen liften mee op Amerikaans rentebesluit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, voornamelijk meeliftend op het rentebesluit in de VS van gisteren, waarbij alle drie de Amerikaanse indices de recordstanden wisten aan te scherpen. De brede STOXX Europe 600 index eindigde 0,9 procent hoger op 509,77 punten. De Duitse DAX steeg 0,9 procent naar 18.179,25 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,2 procent tot 8.179,72 punten. De Britse FTSE steeg 1,9 procent op 7.882,55 punten. De koerswinsten waren vooral te danken aan de Fed, die herhaalde nog altijd te geloven in drie renteverlagingen dit jaar. Hoewel de centrale bank niet inging op de timing van de verlagingen, zei Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag tijdens een persconferentie dat hij verwacht dat de rente zal versoepelen indien de inflatiecijfers naar de doelstelling van 2 procent bewegen. De opleving van de inflatie van begin dit jaar zorgde toch voor enige twijfel bij de Fed en zijn ze op zoek naar meer bevestiging. "Er is vooral opluchting dat de plannen van de Fed niet verstoord zijn", aldus CIO Brad McMillan van Commonwealth Financial Network. "Er is wat bevestiging vanuit de Fed dat de economie sterk genoeg is om nog niet te hoeven verlagen." Ondanks het vooruitzicht op drie renteverlagingen dit jaar, verwacht McMillan niet dat de centrale bank gaat verlagen zolang de werkgelegenheid stabiel blijft en de inflatie boven de doelstelling van twee procent ligt. De economie van de eurozone heeft in maart een zodanig herstel laten zien, dat groei weer in zicht lijkt, zo bleek vanochtend uit voorlopige cijfers van S&P Global. De Europese industrie heeft het desondanks nog altijd moeilijk, vooral in Duitsland en Frankrijk. Wel kan de ECB enige hoop putten uit de cijfers, zo stelde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De prijzen in de dienstensector stegen niet verder. De olieprijzen daalden donderdag en een vat Brent olie verloor 0,5 procent naar 85,49 dollar. De tienjaarsrentes in Europa en de VS bleven dicht bij huis en de euro/dollar daalde naar 1,0862. Stijgers en dalers In Frankfurt beleefde Siemens Energy een prima dag met een koerswinst van ruim 6,5 procent, gevolgd door HeidelbergCement, dat 4,6 procent kon bijschrijven. BMW had het daarentegen lastig en verloor bijna 1,5 procent. BMW zou met de verwachting voor de kasstroom en het gebrek aan duidelijkheid omtrent aandeelhoudersbeloning de aandeelhouder nog weleens teleur kunnen gaan stellen. MTU Aero en Continental verloren 1,8 procent. Parfumerieketen Douglas heeft donderdag een weinig enthousiast beursdebuut achter de rug. Het aandeel sloot op 23,06 euro, terwijl de aandelen voor van 25,50 euro naar de beurs van Frankfurt werden gebracht. Op dinsdag werd bekend dat Douglas mikte op 850 miljoen euro aan opbrengsten met de uitgifte van circa 32,7 miljoen nieuwe aandelen. Douglas wil met het geld de schuld verlagen. In Parijs was Teleperformance die aan kop ging met een winst van 2,5 procent. Unibail-Rodamco kon 1,9 procent bijschrijven. Capgemini verloor daarentegen ruim 2,7 procent. In Brussel kwam het vuurwerk van zwaargewicht Argenx. Het bedrijf won bijna 14 procent, nadat concurrent Roche met tegenvallende studieresultaten kwam met een vergelijkbaar middel als Vyvgart van Argenx. In Amsterdam werd zoals zo vaak de kar weer getrokken door de chippers en wisten ASMI, Besi en ASML tussen 5,6 en 6,8 procent terreinwinst te boeken. Tussenstanden Wall Street Bij het sluiten van de Europese beurzen noteerden de belangrijkste Amerikaanse indexen opnieuw hoger. De S&P 500 index stond 0,6 procent in de plus. info@abmfn.nl

Bron: ABM Financial News

