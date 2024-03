Reddit opent 38% boven uitgifteprijs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Reddit is bij zijn beursdebuut in New York donderdag 38 procent boven de uitgifteprijs van 34 dollar per aandeel geopend, op 47 dollar. Met nog een paar uur handel te gaan noteerde het aandeel zelfs 56 procent hoger op 53,30 dollar. Reddit gaf 22 miljoen aandelen uit op 34 dollar per stuk, waarmee het bedrijf 748 miljoen dollar ophaalde en de waardering uitkwam op 6,4 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

