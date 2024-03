Techaandelen helpen AEX aan nieuw record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag op een nieuw record van 875,42 gesloten. De AEX eindigde 1,7 procent hoger. Het oude record van begin maart stond op 868,74 punten.

"In het huidige Goldilocks-scenario van stabiele groei en vertragende inflatie zien wij de rally op de wereldwijde aandelenbeurzen doorzetten en verder verbreden. We houden dan ook vast aan onze overwogen positie van aandelen tegenover een onderweging van obligaties", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Beleggers op het Damrak reageerden donderdag enthousiast op het rentebesluit van de Federal Reserve van de avond ervoor en dan vooral de ongewijzigde dot plot voor 2024.

"Voor dit jaar worden er nog steeds drie renteverlagingen verwacht, gelijk aan de dot plot van december. Hier waren sommige beleggers nog wel wat nerveus over, na de iets hoger dan verwachte inflatiecijfers van januari en februari", aldus Wiersma.

In zijn toelichting op het rentebesluit benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell dat een sterke arbeidsmarkt de centrale bank niet zal weerhouden de rente te verlagen. Wel wil de Fed meer bevestiging zien dat de inflatie dichter in de buurt komt van de doelstelling van 2 procent, zeker na de recente tegenvallers op dat gebied.

"De boodschap was dat de Amerikaanse economie langer met hogere rentes kan leven", meende Frank Vranken. De expert van Bank Edmond de Rothschild wees erop dat de Fed, door het aantal renteverlagingen na 2024 naar beneden bij te stellen van vier naar drie, de markt als het ware klaarstoomt om hogere rentes voor langere tijd te accepteren.

Ook donderdag kwamen verschillende centrale banken met rentebesluiten. De Zwitserse centrale bank verraste de markten met een renteverlaging van 25 basispunten tot 1,50 procent. In Zwitserland ligt de inflatie al een tijdje onder de 2 procent. De Turkse centrale bank verhoogde donderdag juist de rente van 45 naar 50 procent, nadat de onderliggende inflatietrend afgelopen maand hoger bleek dan verwacht. De Norgesbank liet de rente ongewijzigd op 4,5 procent en zei dat dit niveau "nog wel een tijdje" gehandhaafd zal worden voordat een verlaging wordt overwogen.

De Bank of England handhaafde de rente conform de verwachting op 5,25 procent. Alle bankiers stemden hiermee in, behalve één bestuurslid, die voor een verlaging stemde.

ING vond het interessant dat de BoE in zijn notulen van de vergadering zei dat de rente nog steeds restrictief kan zijn, zelfs als de centrale bank begint deze te verlagen. "Dit is misschien een stilzwijgende erkenning dat renteverlagingen niet noodzakelijk ver in de toekomst liggen", volgens de bank.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat groei in de eurozone weer in zicht komt. De samengestelde inkoopmanagersindex verbeterde in maart van 49,2 naar 49,9. De Europese Centrale Bank kan enige hoop putten uit de cijfers, stelde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De prijzen in de dienstensector stegen niet verder.

In de VS daalde de samengestelde inkoopmanagersindex in maart licht, van 52,5 naar 52,2.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam 0,5 procent lager op 1,0861. De olieprijzen noteerden ruim een half procent lager. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,276 procent, terwijl de Duitse rente licht daalde, tot 2,408 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, Besi en ASMI aan kop met winsten van 5,6 tot 6,8 procent. Daarbij werden ze vermoedelijk ook geholpen door de sterke cijfers en outlook van Micron Technology.

De verliezen bleven beperkt tot rond een half procent voor KPN en UMG.

Air France-KLM was koploper in de AMX met een koerswinst van 2,6 procent. OCI daalde 0,9 procent.

Vastgoed deed vandaag goede zaken. WDP steeg 2,5 procent en Eurocommercial, dat vrijdag de boeken opent, sloot 1,9 procent hoger.

In de AScX won Vastned 4,5 procent en eindigde Wereldhave 1,6 procent hoger.

Renewi en NX Filtration stegen respectievelijk 4,2 en 4,8 procent. Renewi heeft nog drie maanden om de Britse tak te verkopen en de markt wacht de uitkomst met nieuwsgierigheid af, zei analist Joren Van Aken van Degroof Petercam donderdag tegen ABM Financial News. "Ik verwacht wel wat beweging bij deze verkoop. Die business drukt al jaren de marges en het rendement op de investeringen. De verkoop zal dus optisch de marges doen stijgen vanaf volgend jaar", denkt Van Aken.

Avantium daalde 1,4 procent na het openen van de boeken. Degroof Petercam zag geen grote verrassingen in de cijfers.

Ebusco, de afgelopen dagen nog een harde stijger, leverde donderdag 1,6 procent in. Azerion verloor 1,7 procent.

Onward Medical daalde ruim 21 procent bij een slotkoers van 4,71 euro, nadat het bedrijf 20 miljoen euro ophaalde met de plaatsing van nieuwe aandelen op 4,50 euro per stuk.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa overtuigend in het groen en lagen daarmee op koers voor nieuwe records.