Beursblik: Bank of England houdt de boot af

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal de rente op zijn vroegst in juni verlagen, maar dit hangt af van de inflatiecijfers in april en mei. Dit schreef ING donderdag in reactie op het Britse rentebesluit.

De BoE handhaafde donderdag de Bank Rate op 5,25 procent en "belangrijker nog, de forward guidance werd gehandhaafd", zei ING.

Het besluit werd met 8 tegen 1 genomen. Die ene afwijkende stem opteerde voor een renteverlaging met 25 basispunten. Bij het vorige rentebesluit stemden nog twee beleidsmakers voor een renteverhoging.

"Je zou kunnen zeggen dat dit enigszins dovish is, aangezien de meeste economen hadden verwacht dat ten minste een van de twee haviken voor verhogingen zou blijven stemmen, maar in werkelijkheid is het niet enorm verrassend of belangrijk", volgens ING.

Wat volgens de bank wel interessant is, is dat de BoE in zijn notulen van de vergadering zei, dat de rente nog steeds restrictief kan zijn, zelfs als de centrale bank de rente begint te verlagen.

"Dit is misschien een stilzwijgende erkenning dat renteverlagingen niet noodzakelijk ver in de toekomst liggen", zei ING.

Volgens de bank wil de BoE echter de inflatiecijfers over april en mei afwachten, alvorens men mogelijk in juni een renteverlaging zou kunnen aankondigen. Een eerdere verlaging in april of mei lijkt onwaarschijnlijk, tenzij de diensteninflatie en loongroei veel lager uitkomen dan de BoE verwacht.

"We zullen letten op de beleidsverklaring [bij het rentebesluit] in mei voor tekenen dat de forward guidance wordt aangepast of afgezwakt, wat door de markten zou worden gezien als een duidelijk teken dat renteverlagingen ophanden zijn", aldus ING.

Voorlopig houdt ING vast aan het basisscenario van een eerste renteverlaging in augustus, op basis van het feit dat de BoE dan nog een extra maand aan macrogegevens en nieuwe prognoses beschikbaar zal hebben.

Zodra de renteverlagingen beginnen, verwacht ING bij elk rentebesluit daarna een verlaging, waarmee de Bank Rate in 2024 in totaal met 100 basispunten verlaagd zou worden.