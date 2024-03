Geen spetterend beursdebuut voor Douglas Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Parfumerieketen Douglas heeft donderdag een weinig enthousiast beursdebuut achter de rug. Rond de klok van half twee koerste het aandeel iets boven de 23 euro, terwijl de aandelen voor van 25,50 euro naar de beurs van Frankfurt werden gebracht. De uitgifteprijs lag al aan de onderkant van een eerder afgegeven bandbreedte. Op dinsdag werd bekend dat Douglas mikte op 850 miljoen euro aan opbrengsten met de uitgifte van circa 32,7 miljoen nieuwe aandelen. Douglas wil met het geld de schuld verlagen. De 'free float' van het bedrijf na de beursgang is ongeveer 31,8 procent. CVC en de familie Kreke behouden een belang in Douglas van respectievelijk 54 en 10 procent. Bron: ABM Financial News

