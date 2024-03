Bank of England handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de belangrijkste rente donderdag gehandhaafd op 5,25 procent. Dit bleek uit het Britse rentebesluit. Het besluit werd met 8 tegen 1 genomen. Die ene afwijkende stem opteerde voor een renteverlaging met 25 basispunten. Woensdag verschenen Britse inflatiecijfers voor de maand februari. Afgelopen maand stege de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk met 3,4 prcoent op jaarbasis, na een inflatie van 4,0 procent in januari. ING verwacht dat de eerste renteverlaging in augustus zal plaatsvinden. Danske Bank verwacht een eerste Britse renteverlaging van 25 basispunten al in juni en rekent op een totaal van 75 basispunten in 2024. Het pond noteerde kort na het rentebesluit van de BoE 0,4 procent lager op 1,2733 dollar. Bron: ABM Financial News

