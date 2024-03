Futures voorspellen groene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een groene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent hoger. Woensdag sloot Wall Street met nieuwe records, nadat de Federal Reserve in zijn dot plot bevestigde dat het voor dit jaar nog altijd rekent op drie renteverlagingen. Conform de verwachting bleef de federal funds rate ongewijzigd op 5,25 tot 5,50 procent. Beleggers reageerden enthousiast op de ongewijzigde dot plot voor dit jaar en rekenen nog altijd op een eerste renteverlaging in juni. Investment manager Simon Wiersma van ING wees er echter op dat de dot plot verwachtingen voor 2025 nu één renteverlaging van 25 basispunten minder voorspellen. In plaats van vier verlagingen zouden dat er volgend jaar drie zijn. In zijn toelichting op het rentebesluit benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell dat een sterke arbeidsmarkt de centrale bank niet zal weerhouden de rente te verlagen. Wel wil de Fed meer bevestiging zien dat de inflatie dichter in de buurt komt van de doelstelling van 2 procent, zeker na een aantal tegenvallers op dat gebied. "De boodschap was dat de Amerikaanse economie langer met hogere rentes kan leven", meende Frank Vranken. De expert van Bank Edmond de Rothschild wees erop dat de Fed, door het aantal renteverlagingen na 2024 naar beneden bij te stellen, de markt als het ware klaarstoomt om hogere rentes voor langere tijd te accepteren. "Maar let op, als slechts één FOMC-lid van gedachten verandert over 3 of 4 renteverlagingen dit jaar en die met één verlaagt, kantelt het gemiddelde van de dot plot naar minder dan 3 verlagingen [in 2024]", waarschuwde de marktkenner. Ook donderdag komt een aantal centrale banken met rentebesluiten. Vanochtend waren de Zwitserse en Noorse centrale banken aan de beurt. De Swiss National Bank verraste de markten met een renteverlaging van 25 basispunten tot 1,50 procent. In Zwitserland ligt de inflatie al een tijdje onder de 2 procent. De Norgesbank liet de rente ongewijzigd op 4,5 procent en zei dat dit niveau "nog wel een tijdje" gehandhaafd zal worden voordat een verlaging wordt overwogen. De Turkse centrale bank verhoogde donderdag de rente van 45 naar 50 procent, nadat de onderliggende inflatietrend afgelopen maand hoger bleek dan verwacht. De Bank of England komt later vanmiddag met zijn rentebesluit. De Amerikaanse macro-economische agenda is vandaag gevuld met de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed index, de samengestelde inkoopmanagersindex over februari, de bestaande woningverkopen en de leidende indicatoren. De tienjaarsrente in de VS noteerde donderdagmiddag op 4,24 procent. De euro/dollar daalde licht, tot 1,0918. De olieprijzen noteerden iets lager. Bedrijfsnieuws Micron Technology opende woensdag nabeurs de boeken en wist de verwachtingen ruimschoots te verslaan en ook de outlook was sterk. Het aandeel noteerde donderdag in de voorbeurshandel op Wall Street 17,5 procent in de plus. Sectorgenoten als Nvidia en Broadcom gaan ook een hogere opening tegemoet. Private-equityfirma Apollo heeft een bod van 11 miljard dollar uitgebracht op de film- en tv-studio van Paramount Global, volgens de Wall Street Journal. Aandelen Paramount noteerden voorbeurs licht hoger. Reddit gaat donderdag naar de beurs voor 34 dollar per aandeel. Deze uitgifteprijs geeft het social mediabedrijf een waardering van 6,4 miljard dollar. Nike en FedEx openen donderdag nabeurs de boeken. Slotstanden De S&P 500 sloot woensdag 0,9 procent hoger op 5.224,62 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 16.369,41 punten en de Dow Jones-index steeg 1,0 procent tot 39.512,13 punten. Bron: ABM Financial News

