Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger na het rentebesluit van de Amerikaanse Fed woensdagavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,5 procent op 505,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 18.078,85 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 8.162,35 punten. De Britse FTSE steeg 1,0 procent naar 7.810,95 punten.

In Amsterdam won de hoofdindex onder aanvoering van de 'chippers' meer dan een procent en Brussel steeg zelfs bijna 2 procent dankzij de koerswinst voor Argenx.

Wall Street liet voor de belangrijkste graadmeters woensdagavond weer records optekenen, toen uit de dot plot van de Fed viel af te leiden dat dit jaar de rente drie keer omlaag gaat met 25 basispunten per keer. De markt hield in de voorbije weken steeds meer rekening met twee verlagingen, gezien de recente ontwikkelingen in de Amerikaanse inflatie.

De verwachting is dat de Bank of England donderdagmiddag de rente onveranderd laat, met ook hier de centrale vraag: wanneer gaat deze bank de rente verlagen? Volgens ING hangt het antwoord samen met de ontwikkeling van het prijsniveau in de dienstensector.

"Als die een dalende trend laat zien in aanloop naar de vergadering in juni, dan kan dat het moment zijn waarop de bank daartoe besluit", aldus ING. "Maar het is waarschijnlijker dat de bank er nog even mee wacht en eerste meer data wil zien, waarmee augustus meer kans maakt op een renteverlaging door de BoE", aldus ING donderdag.

De inkoopdata uit de eurozone zagen er voor Frankrijk somberder uit dan gevreesd. De Duitse industrie liet een verdere krimp zien.

Vanmiddag komen in de VS de steunaanvragen, de Philadelphia Fed index, de inkoopmanagersindex, de verkopen van bestaande woningen en de leidende indicatoren naar buiten.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt vandaag verantwoording af tegenover het Congres voor de begroting en vicevoorzitter van de Fed, Michael Barr, houdt vandaag een toespraak.

Olie werd donderdag goedkoper. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 81,14 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 85,84 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0921. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0928 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0920 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Halfgeleideraandelen deden het goed. ASML won in Amsterdam 4,4 procent en Infineon won 2,1 in Frankfurt. Het Franse STMicroelectronics steeg 1,8 procent.

Remy Cointreau kreeg van Deutsche Bank een koopadvies. Volgens de bank ziet de Franse drankenmaker de trends in de VS verbeteren. Het aandeel noteerde 2,9 procent hoger.

Sectorgenoot Pernod Ricard kreeg van de Duitse analisten ook een adviesverhoging, maar in dit geval van Verkopen naar Houden. Ook bij deze Franse drankenproducent lijken de marktomstandigheden zich in de VS te normaliseren. Pernod Ricard noteerde circa een procent hoger.

BMW zou met de verwachting voor de kasstroom en het gebrek aan duidelijkheid omtrent aandeelhoudersbeloning de aandeelhouder nog wel eens teleur kunnen gaan stellen. Dat zei Bernstein in een analistenrapport. BMW noteerde 0,2 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 steeg woensdag 0,9 procent naar 5.224,62 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 16.369,41 punten en de Dow Jones-index steeg 1,0 procent tot 39.512,13 punten. Voor de drie hoofdgraadmeters op Wall Street waren dit zonder uitzondering all time highs.