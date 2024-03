Valuta: euro boven 1,09 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer dicht op de 1,09 dollar, in reactie op de dot plot van de Fed woensdagavond en op de inkoopmanagersindices uit de eurozone vanochtend.

"Wat de markt nu weet is dat de Fed dit jaar de rente drie keer verlaagt en in 2025 nog eens drie keer", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. De verwachtingen voor dit jaar waren voorafgaand aan het rentebesluit door de Fed van woensdag langzaamaan gedaald naar twee renteverlagingen, terwijl de prognose voor volgend jaar op vier stond. "Voor de bijeenkomt van de Fed in juni lijkt de eerste renteverlaging weer omgeven met iets meer zekerheid", aldus Van der Meer.

De Fed liet woensdagavond de rente onveranderd op 5,25 tot 5,50 procent. De Fed zei in een verklaring opnieuw dat de centrale bank meer vertrouwen wil hebben dat de inflatie richting 2 procent zal dalen. De dot plot signaleerde dat de Fed-functionarissen er nog steeds rekening mee houden dat er dit jaar drie dalingen van een kwart procentpunten zullen plaatsvinden.

De inkoopdata uit de eurozone zagen er voor Frankrijk somberder uit dan gevreesd. De Duitse industrie liet een verdere krimp zien.

Van der Meer verwacht dat het rentebesluit van de Bank of England van vanmiddag het belangrijkste richtpunt voor donderdag is. "Daarmee zijn we op monetair vlak wel bij, maar er is nog een EU-top en vrijdag zijn er nog optredens van Fed-voorzitter Jerome Powell en ECB-bestuurder Philip Lane", aldus de handelaar van Ebury donderdag.

De centrale bank van China hintte op meer monetaire verruimingen. Xuan Changneng van de centrale bank gaf donderdag aan dat er nog altijd ruimte is om de reserve-eisen die aan banken worden gesteld terug te schroeven. Daarnaast zou de centrale bank volgens Xuan een herfinancieringsfaciliteit lanceren om de eindmarkten voor de maakindustrie en de digitale sector te stimuleren.

De Zwitserse centrale bank, de SNB, verlaagde de rente donderdag verrassend met 25 basispunten naar 1,50 procent, nu blijkt dat de inflatie van het land al enkele maanden onder de 2,0 procent noteert en naar verwachting van de bank daar de komende tijd ook onder blijft.

Vanmiddag komen in de VS steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia over maart, de samengestelde inkoopmanagersindex over maart, de verkopen van bestaande woningen over februari en de leidende indicatoren over februari naar buiten.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt vandaag verantwoording af tegenover het Congres voor de begroting.

Vicevoorzitter van de Fed, Michael Barr, houdt vandaag een toespraak.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0918 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8546 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2774 dollar. De euro steeg 0,7 procent naar 0,9750 Zwitserse frank. De dollar noteerde onveranderd op 7,1985 yuan.