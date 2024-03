Beursupdate: overtuigende winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,2 procent op 870,47 punten.

Beleggers reageren positief op het rentebesluit van de Federal Reserve en met name de toelichting daarop door Fed-voorzitter Jerome Powell. De verwachting van drie renteverlagingen vóór eind 2024 werd door de centrale bank gehandhaafd, en dat had niet iedereen in de markt verwacht. Zoals voorzien bleef de rente woensdag nog onveranderd.

Zowel de Dow Jones, de S&P 500 als de Nasdaq index sloten woensdag na het rentebesluit op hun hoogste stand ooit, waarbij de Nasdaq op dagbasis koploper was met een koersstijging van 1,3 procent.

"Er is vooral opluchting dat de plannen van de Fed niet verstoord zijn", aldus CIO Brad McMillan van Commonwealth Financial Network. "Er is wat bevestiging vanuit de Fed dat de economie sterk genoeg is om nog niet te hoeven verlagen."

Ondanks het vooruitzicht op drie renteverlagingen dit jaar, verwacht McMillan niet dat de centrale bank gaat verlagen zolang de werkgelegenheid stabiel blijft en de inflatie boven de doelstelling van twee procent ligt.

De economie van de eurozone heeft in maart een zodanig herstel laten zien dat groei weer in zicht lijkt, zo bleek vanochtend uit voorlopige cijfers van S&P Global. De Europese industrie heeft het nog altijd moeilijk, vooral in Duitsland. Wel kan de ECB enige hoop putten uit de cijfers, zo stelde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De prijzen in de dienstensector stegen niet verder.

Vanmiddag is er nog aandacht voor het rentebesluit van de Bank of England. De markt verwacht dat de centrale bank de rentes ongewijzigd houdt. Verder komen er vanuit de VS de Philadelphia Fed-index en cijfers over de bestaande woningverkopen en leidende indicatoren naar buiten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0914. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de bijna volledig groengekleurde hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten van 4,4 tot 6,0 procent.

Ook in de Midkap waren er weinig dalers. Basic-Fit, OCI en FlowTraders verloren tot een half procent. Just Eat Takeaway ging aan de leiding met een winst van 3,3 procent.

In de AScX won Vastned krap 3,8 procent. Avantium steeg 0,5 procent na cijfers. Degroof Petercam zag geen grote verrassingen in de cijfers.

Onward Medical daalde met 18,5 procent tot 4,89 euro, nadat er 20 miljoen euro werd opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen op 4,50 euro per stuk.