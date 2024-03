Economie eurozone dicht bij groei Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone heeft in maart een zodanig herstel laten zien dat groei weer in zicht lijkt. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. De index die de activiteit van de dienstensector van het muntunie meet, kwam uit op 51,1 tegen 50,2 een maand eerder. Er werd gerekend op een index van 49,8. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek te zijn afgenomen van 46,5 naar 45,7. Er was een notering van 47,0 voorzien. De samengestelde index steeg hiermee van 49,2 naar 49,9. Vooraf was 49,8 voorzien voor deze index. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank stond donderdag stil bij de daling van de industrie, die volgens de econoom vooral wordt bepaald door de ontwikkelingen in Duitsland. Nieuwe orders lieten een verdere daling zien, zo benadrukte de econoom. Daar stond een plus bij de dienstensector tegenover. Dit markeert de tweede achtereenvolgende maand van groei. Positief punt is volgens de econoom ook dat de nieuwe activiteiten voor het eerst in negen maanden weer groei laten zien. Voor wat de ECB betreft kan deze volgens De la Rubia enige hoop putten uit de cijfers. De prijzen in de dienstensector stegen niet verder. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

