Zwitserse centrale bank verlaagt rente

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse centrale bank heeft de rente verlaagd. Dit maakte de SNB donderdag bekend. De rente in Zwitserland werd met 25 basispunten verlaagd naar 1,50 procent. De centrale bank stelde donderdag dat het monetaire beleid om de inflatie in Zwitserland terug te dringen, effectief is geweest. De bank illustreerde dit aan de hand van de inflatie over de afgelopen paar maanden. Die kwam volgens de SNB in die periode weer onder de 2,0 procent uit. De bank verwacht dat de inflatie de komende jaren ook onder de 2 procent blijft. Bron: ABM Financial News

