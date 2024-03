Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel Onward Medical Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Onward Medical

(ABM FN) KBC Securities heeft het koersdoel voor Onward Medical verlaagd van 10,00 naar 9,30 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Het medtechbedrijf tankte 20 miljoen euro vers geld. De nieuwe aandelen werden uitgegeven op 4,50 euro per aandeel. Dat geld komt onder meer van grootaandeelhouder EQT, waardoor kleine beleggers volgens KBC hun belang met zo'n 15 procent zien verwateren. De 4,50 euro per aandeel ligt 65 procent onder de 12,75 euro waartegen Onward in het najaar van 2021 naar de beurs werd gebracht. De slotkoers bedroeg woensdag nog 6,00 euro. De plaatsing is goed voor het bedrijf, maar minder goed voor de bestaande aandeelhouders, meent KBC. Al mag het geen verrassing zijn dat er een kapitaalverhoging kwam, voegde KBC daaraan toe. De kapitaalinjectie moet Onward ruimte bieden tot medio 2025. Dat is dus na de verwachte goedkeuring door de FDA en na de commerciële lancering van ARC-EX, aldus KBC. Op een groene beurs noteerde het aandeel Onward Medical donderdag ongeveer 19 procent lager op 4,85 euro. Bron: ABM Financial News

