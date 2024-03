Halfgeleiders aan kop op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 1,3 procent hoger naar 872,08 punten, terwijl de Midkap 1,2 procent won. Onder de volledig groengekleurde hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten van 2,5 tot 4 procent. Ook in de Midkap bleven dalers achterwege. Just Eat Takeaway ging aan kop met een winst van 3,0 procent. In de AScX won Vastned krap 5 procent. Avantium steeg 1,4 procent na cijfers. Onward Medical daalde met 21,5 procent, nadat er 20 miljoen euro werd opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen op 4,50 euro per stuk. Bron: ABM Financial News

