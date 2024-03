Reddit brengt aandelen voor $34 naar de beurs Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Reddit gaat naar de beurs aan de bovenkant van de prijsvork die het socialmediabedrijf eerder gaf. Dit bleek uit een persbericht van het bedrijf. Reddit zal 22 miljoen aandelen uitgeven tegen een prijs van 34 dollar per stuk, zo bleek uit het document Eerder werd een bandbreedte afgegeven van 31 tot 34 dollar per aandeel. Hiermee haalt het bedrijf 748 miljoen dollar op met zijn beursintroductie. De waardering komt zodoende uit op ongeveer 6,4 miljard dollar. De opbrengst wil Reddit onder meer aanwenden als werkkapitaal, maar ook om te kunnen investeren in technologie en intellectueel eigendom. De aandelen zullen op de New York Stock Exchange worden verhandeld onder het symbool RDDT. Het belooft de eerste grote beursintroductie van dit jaar te worden voor een socialmediabedrijf in de VS. De jaaromzet van Reddit bedroeg in 2023 804 miljoen dollar. In 2022 was dit 667 miljoen dollar. Afgelopen jaar leed Reddit een nettoverlies van 90,8 miljoen dollar, hetgeen flink minder was dan het nettoverlies van 158,6 miljoen dollar in 2022. Bron: ABM Financial News

