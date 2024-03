Media: Alibaba haalt 317 miljoen dollar op met verkoop aandelen XPeng Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft 317 miljoen dollar opgehaald met de verkoop van 33 miljoen aandelen XPeng. Dit meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. De aandelen van de elektrische autobouwer werden in de markt gezet voor 9,60 tot 9,75 dollar per American depositary share, of kortweg ADR. Dat is een korting van ongeveer 3 procent ten opzichte van dinsdag. Bron: ABM Financial News

