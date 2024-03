AEX opent enthousiast na rentebesluit Fed

Dus er is opluchting en de US zet een nieuw ATH neer maar waar was dan de daling op de eerdere zorg want zonder zorg geen opluchting en per saldo is er aan rente verwachtingen dus niets veranderd waarom dan wel weer een nieuw ath.

En de kans dat het toch minder rente verlagingen worden is alleen maar toegenomen met die stugge inflatie dus wat aan de voorzichtige kant zijn zou beter zijn dan dit gefeest op reeds historisch hoge niveaus met historisch hoge waarderingen, vooral voor bepaalde sectoren.



Ik profiteer er van mee maar dit soort zaken komt steeds weer terug tijdens euforische periodes en dan zouden er toch langzaam meer alarmbellen moeten af gaan maar niets is minder waar.



Angst voor minder gratis geld en dan weer hoop op dezelfde hoeveelheid gratis geld is dus per saldo positief op de beurs.

Dan weten we in welke fase we zitten.