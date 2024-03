Aziatische beurzen kleuren donkergroen na rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdag eensgezind hoger, na een koerssprong op Wall Street woensdagavond na het rentebesluit van de Federal Reserve. De Nikkei index in Tokio, de KOSPI index in Seoel en de Hang Seng index in Hongkong koersten vanochtend grofweg twee procent hoger. Voor de Japanse beurs betekende dat een aanscherping van de hoogste stand ooit. Op Wall Street haalden beleggers woensdagavond opgelucht adem, nadat Fed-voorzitter Jerom Powell de verwachting van drie renteverlagingen in 2024 handhaafde. Zoals verwacht bleef de rente onveranderd. Zowel de Dow Jones, de S&P 500 als de Nasdaq index sloten op hun hoogste stand ooit, waarbij de Nasdaq op dagbasis koploper was met een stijging van 1,3 procent. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,6 procent hoger naar 81,76 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een duidelijk hogere opening. Bron: ABM Financial News

