Europese beurzen openen flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een flink hogere opening tegemoet, nadat de Federal Reserve woensdagavond bevestigde dat het nog altijd op drie renteverhogingen in 2024 rekent.

IG Markets voorziet een openingswinst van 189 punten voor de Duitse DAX, een plus van 79 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 73 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag nagenoeg vlak gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Fed woensdagavond. Alleen de Franse beurs daalde door de tegenvallende cijfers van modegigant Kering.

Het was een betrekkelijk rustige handelssessie in aanloop naar het rentebesluit in de VS.

In Frankfurt is de voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, aan het woord geweest. De ECB kan de beleidsrente in juni verlagen, indien de nieuwe cijfers over de inflatie en de lonen voldoen aan de verwachtingen van de ECB, zo stelde zij. "De komende maanden zullen ons helpen om een nog duidelijker beeld te vormen", aldus Lagarde.

De Britse inflatie kwam in februari lager uit dan verwacht. De Bank of England komt donderdag met een rentebesluit. De Duitse producentenprijzen daalden nog altijd in ruime mate, maar in februari iets minder dan in januari.

Bedrijfsnieuws

In Parijs daalde het aandeel Kering bijna 12 procent. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 10 procent zal dalen. Dit is vooral te wijten aan een sterke omzetdaling bij Gucci, met name in Azië, aldus Kering. Sectorgenoten als LVMH leverde 1,6 procent in en Hermes steeg fractioneel.

Teleperformance beleefde een betere dag en steeg 2,7 procent.

In Frankfurt gingen de chemieconcerns Covestro en Basf aan kop met een winst van 2,2 en 2,5 procent.

Rheinmetall deed een stapje terug en verloor ruim 2 procent, maar is dit jaar al 60 procent in waarde gestegen in verwachting dat het bedrijf zal profiteren van de de geplande hogere defensieuitgaven in Europa.

Het aandeel Continental verloor 1,3 procent. Volgens het Zuid-Koreaanse financiële tijdschrift MoneyToday zou Continental er wat voor voelen een deel van de activiteiten af te stoten. Citi Research zou dit een logische keuze vinden, gezien de ambitie van het Duitse bedrijf om verborgen waarde te ontsluiten.

De aandelen van Raiffeisen Bank daalden 8,7 procent na berichten dat de VS druk uitoefenen op de Oostenrijkse bank om de plannen om een belang van 1,5 miljard euro in een bouwgroep te nemen, stop te zetten. Die bouwgroep zou worden gecontroleerd door de gesanctioneerde Russische oligarch Oleg Deripaska.

De Britse verzekeringsmaatschappij Prudential verloor circa 5 procent. De verzekeraar boekte beter dan voorziene winstcijfers in 2023. Alleen in China wil het nog niet erg vlotten door lage rentestanden. De verzekeringsgroep blijft trouw aan het voornemen om 1 miljard dollar te investeren en om het dividend dit jaar met 7 tot 9 procent te verhogen. JPMorgan sloot niet uit dat het dividend in 2025 verder omhoog kan.

Euro STOXX 50 5.000,31 (-0,15%)

STOXX Europe 600 505,21 (+0,00%)

DAX 18.015,13 (+0,15%)

CAC 40 8.161,41 (-0,48%)

FTSE 100 7.737,38 (-0,01%)

SMI 11.618,63 (+0,35%)

AEX 860,54 (-0,01%)

BEL 20 3.685,41 (+0,12%)

FTSE MIB 34.293,29 (+0,09%)

IBEX 35 10.752,50 (+0,48%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De Amerikaanse beurzen haalden opgelucht adem na het rentebesluit in de VS en de woorden van Jerome Powell die de verwachting voor drie verlagingen vóór eind 2024 handhaafde.

Zoals verwacht bleef de rente onveranderd. De leden hielden ook vast aan drie rentedalingen dit jaar. Voorzitter Jerome Powell zei na de bijeenkomst dat als de voorspellingen van het Federal Open Market Committee uitkomen en de inflatie een hobbelige weg inslaat in de richting van een daling, een daling van de rente gerechtvaardigd zou zijn. De data voor eventuele dalingen zouden afhangen van de maandelijkse inflatiegegevens, zei Powell.

"We weten niet of de recente opleving in de inflatie een hobbel in de weg is of iets meer", zei de voorzitter op een persconferentie na de bijeenkomst.

Marktstrateeg Philip Marey van Rabobank liet aan ABM Financial News weten dat de drie rentedalingen dit jaar haalbaar zijn. Echter, wil de Fed niet te snel zijn vanwege de nog steeds taaie inflatie, maar ook niet te lang wachten, vooral als de banenmarkt verslechtert. Deze cijfers zullen de komende tijd dan ook nauwlettend worden gevolgd.

Powell gaf ook aan dat het tempo waarmee de balans wordt verkleind, wellicht wordt verlaagd. Niet heel gek zei Marey; rentedalingen zijn een vorm van kwantitatieve verruiming en de afbouw van de balans is een vorm van kwantitatieve verkrapping en zal de Fed een nieuwe balans moeten vinden, aldus Marey.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen vorige week is gedaald met 1,6 procent. De marktindex daalde van 201,5 naar 198,1.

De olieprijzen zijn woensdag lager gesloten, nadat ze tijdens de vorige sessie het hoogste niveau in meerdere maanden hadden bereikt. Handelaren overwogen onder meer het recente rentebesluit in de VS en de lagere voorraadcijfers in de VS.In de week eindigend op 15 maart daalden de voorraden ruwe olie met 2,0 miljoen vaten naar 445,0 miljoen vaten.

De tienjaarsrente daalde licht naar 4,28 procent en de euro/dollar steeg naar 1,0920. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0844 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0865 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Paramount Global schoot met 11,8 procent omhoog na een rapport, dat Apollo Global Management een bedrag bood van 11 miljard dollar voor zijn film- en tv-studio.

Intel won 0,3 procent, na het nieuws dat de Amerikaanse regering Intel 8,5 miljard dollar toekent om nieuwe chipfabrieken in vier staten te helpen financieren. Het concern verwacht tevens te kunnen profiteren van een belastingregeling van het Amerikaanse ministerie van financiën. Daarnaast komt Intel mogelijk in aanmerking voor federale leningen tot 11 miljard dollar.

BioNTech daalde ruim 4 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers.

General Mills kon ruim 1 procent bijschrijven, nadat het voedingsbedrijf een beter dan verwachte winst over het afgelopen kwartaal rapporteerde, dankzij prijsstijgingen en kostenbesparingen.

JetBlue Airways steeg bijna 7 procent. Dit nadat het bedrijf zei dat het van plan is verschillende [Amerikaanse] steden te verlaten en het aantal vluchten vanuit Los Angeles te verminderen, omdat de luchtvaartmaatschappij zich meer wil concentreren op beter presterende routes.

Gildan Activewear won 1,7 procent. Het aandeel steeg dinsdag circa 10 procent, nadat de t-shirtmaker zei dat het vertrouwelijke niet-bindende blijk van belangstelling had ontvangen voor een overname.

Het bestuur van Chipotle Mexican Grill heeft een aandelensplitsing, waarbij aandeelhouders voor elk aandeel er 50 terugkrijgen, goedgekeurd. Het aandeel steeg 3,5 procent naar nieuwe recordstanden.

JPMorgan Chase steeg 1,3 procent, nadat het concern zijn kwartaaldividend verhoogde met 9,5 procent naar 1,15 dollar, van 1,05 dollar per aandeel.

Amcor daalde 2,5 procent, nadat het in Australië gevestigde verpakkingsbedrijf zei dat CEO Ron Delia het bedrijf om gezondheidsredenen zou verlaten.

Micron steeg nabeurs circa 13 procent. Het bedrijf overtrof opnieuw de verwachtingen en verhoogde de outlook voor komend kwartaal

S&P 500 index 5.224,62 (+0,89%)

Dow Jones index 39.512,13 (+1,03%)

Nasdaq Composite 16.369,41 (+1,25%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 40.799,47 (+2,0%)

Shanghai Composite 3.083,34 (+0,1%)

Hang Seng 16.900,59 (+2,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0935. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0919 en bij het sluiten van de Europese beurzen, kort voor het rentebesluit, stond er 1,0863 op de borden.

USD/JPY Yen 150,94

EUR/USD Euro 1,0935

EUR/JPY Yen 165,06

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Februari (Jap)

06:30 Werkloosheid - Februari (NL)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (Dld)

09:30 Swiss National Bank - Rentebesluit (Zwi)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (eur)

10:00 Norges Bank - Rentebesluit (Noo)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Maart (VK)

13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Philadelphia Fed index - Maart (VS)

14:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (VS)

15:00 Bestaande woningverkopen - Februari (VS)

15:00 Leidende indicatoren - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 IBA - Cijfers vierde kwartaal

21:00 FedEx - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Nike - Cijfers derde kwartaal (VS)