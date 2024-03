Meer werklozen in Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is in februari verder opgelopen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal werklozen lag in februari op 379.000, tegen 368.000 in januari. Daarmee is het aantal werklozen in februari het hoogste in anderhalf jaar tijd, aldus het CBS donderdag. Het werkloosheidspercentage steeg van 3,6 naar 3,7 procent. Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 7.000 per maand. Deze lichte toename kwam niet doordat meer mensen hun baan verloren, maar doordat meer mensen op zoek gingen naar werk, zo merkte het CBS op. UWV registreerde eind februari 174.000 lopende WW-uitkeringen. Bron: ABM Financial News

