Micron overtreft opnieuw de verwachtingen

(ABM FN) Micron Technology heeft beter dan verwachte resultaten gerapporteerd en de vooruitzichten flink opwaarts bijgesteld. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de geheugenchipfabrikant.

“Wij geloven dat Micron een van de grootste begunstigden is in de halfgeleiderindustrie van de meerjarige kansen die AI mogelijk maakt”, aldus CEO Sanjay Mehrotra in een persbericht.

De omzet van Micron steeg in het tweede kwartaal van 3,69 miljard naar 5,82 miljard, als gevolg van de voordelen uit prijsstelling en productuitvoering. Analisten gevolgd door FactSet hadden een omzet van 5,35 miljard dollar voorspeld.

Het bedrijf rapporteerde over het tweede kwartaal een nettowinst van 793 miljoen dollar, of 0,71 dollar per aandeel, terwijl het in dezelfde periode een jaar eerder 2,3 miljard dollar, of 2,12 dollar per aandeel verloor.

Op aangepaste basis verdiende Micron 0,42 dollar per aandeel, terwijl het een jaar eerder 1,91 dollar verloor op aangepaste basis per aandeel, en analisten hadden een gecorrigeerd verlies van 0,25 dollar per aandeel verwacht.

Outlook

Voor het fiscale derde kwartaal verwacht Micron een omzet van 6,6 miljard dollar, ruim boven de FactSet-consensus van 6,0 miljard dollar. Het bedrijf verwacht ook een gecorrigeerde winst per aandeel van 0,17 dollar, vergeleken met de FactSet-consensus van 0,09 dollar per aandeel.

Het aandeel Micron Technology noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs circa 13 procent hoger, nadat de koers gedurende de reguliere handel 2,4 procent was gestegen.