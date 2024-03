Wall Street bereikt nieuwe records na woorden Jerome Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen haalden opgelucht adem na het rentebesluit in de VS en de woorden van Jerome Powell die de verwachting voor drie verlagingen vóór eind 2024 handhaafde.

Alle drie de indices in de VS bereikten nieuwe records. De S&P 500 steeg 0,9 procent naar 5.224,62 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 16.369,41 punten en de Dow Jones-index steeg 1,0 procent tot 39.512,13 punten.

Zoals verwacht bleef de rente onveranderd. De leden hielden ook vast aan drie rentedalingen dit jaar. Voorzitter Jerome Powell zei na de bijeenkomst dat als de voorspellingen van het Federal Open Market Committee uitkomen en de inflatie een hobbelige weg inslaat in de richting van een daling, een daling van de rente gerechtvaardigd zou zijn. De data voor eventuele dalingen zouden afhangen van de maandelijkse inflatiegegevens, zei Powell.

"We weten niet of de recente opleving in de inflatie een hobbel in de weg is of iets meer", zei de voorzitter op een persconferentie na de bijeenkomst.

Marktstrateeg Philip Marey van Rabobank liet aan ABM Financial News weten dat de drie rentedalingen dit jaar haalbaar zijn. Echter, wil de Fed niet te snel zijn vanwege de nog steeds taaie inflatie, maar ook niet te lang wachten, vooral als de banenmarkt verslechtert. Deze cijfers zullen de komende tijd dan ook nauwlettend worden gevolgd.

Powell gaf ook aan dat het tempo waarmee de balans wordt verkleind, wellicht wordt verlaagd. Niet heel gek zei Marey; rentedalingen zijn een vorm van kwantitatieve verruiming en de afbouw van de balans is een vorm van kwantitatieve verkrapping en zal de Fed een nieuwe balans moeten vinden, aldus Marey.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen vorige week is gedaald met 1,6 procent. De marktindex daalde van 201,5 naar 198,1.

De olieprijzen zijn woensdag lager gesloten, nadat ze tijdens de vorige sessie het hoogste niveau in meerdere maanden hadden bereikt. Handelaren overwogen onder meer het recente rentebesluit in de VS en de lagere voorraadcijfers in de VS.In de week eindigend op 15 maart daalden de voorraden ruwe olie met 2,0 miljoen vaten naar 445,0 miljoen vaten.

De tienjaarsrente daalde licht naar 4,28 procent en de euro/dollar steeg naar 1,0920. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0844 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0865 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Paramount Global schoot met 11,8 procent omhoog na een rapport, dat Apollo Global Management een bedrag bood van 11 miljard dollar voor zijn film- en tv-studio.

Intel won 0,3 procent, na het nieuws dat de Amerikaanse regering Intel 8,5 miljard dollar toekent om nieuwe chipfabrieken in vier staten te helpen financieren. Het concern verwacht tevens te kunnen profiteren van een belastingregeling van het Amerikaanse ministerie van financiën. Daarnaast komt Intel mogelijk in aanmerking voor federale leningen tot 11 miljard dollar.

BioNTech daalde ruim 4 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers.

General Mills kon ruim 1 procent bijschrijven, nadat het voedingsbedrijf een beter dan verwachte winst over het afgelopen kwartaal rapporteerde, dankzij prijsstijgingen en kostenbesparingen.

JetBlue Airways steeg bijna 7 procent. Dit nadat het bedrijf zei dat het van plan is verschillende [Amerikaanse] steden te verlaten en het aantal vluchten vanuit Los Angeles te verminderen, omdat de luchtvaartmaatschappij zich meer wil concentreren op beter presterende routes.

Gildan Activewear won 1,7 procent. Het aandeel steeg dinsdag circa 10 procent, nadat de t-shirtmaker zei dat het vertrouwelijke niet-bindende blijk van belangstelling had ontvangen voor een overname.

Het bestuur van Chipotle Mexican Grill heeft een aandelensplitsing, waarbij aandeelhouders voor elk aandeel er 50 terugkrijgen, goedgekeurd. Het aandeel steeg 3,5 procent naar nieuwe recordstanden.

JPMorgan Chase steeg 1,3 procent, nadat het concern zijn kwartaaldividend verhoogde met 9,5 procent naar 1,15 dollar, van 1,05 dollar per aandeel.

Amcor daalde 2,5 procent, nadat het in Australië gevestigde verpakkingsbedrijf zei dat CEO Ron Delia het bedrijf om gezondheidsredenen zou verlaten.

Micron Technology publiceert nabeurs kwartaalcijfers.