Olieprijzen lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag lager gesloten, nadat ze tijdens de vorige sessie het hoogste niveau in meerdere maanden hadden bereikt. Handelaren overwogen onder meer het recente rentebesluit in de VS. Bij een settlement van 81,68 dollar werd een vat West Texas Intermediate voor levering in april, 2,1 procent goedkoper. De Fed zei woensdag aan het einde van haar beleidsvergadering dat zij de rente zoals verwacht stabiel zal houden, maar nog steeds drie verlagingen verwacht voor het einde van het jaar. Woensdag werd ook bekend dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald, net als de benzinevoorraden. In de week eindigend op 15 maart daalden de voorraden ruwe olie met 2,0 miljoen vaten naar 445,0 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 3,3 miljoen vaten naar 230,8 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen wel, met 0,6 miljoen vaten tot 118,6 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 86,8 procent naar 87,8 procent. Dennis Kissler van BOK Financial zei in een notitie. "De meeste handelaren zijn van mening dat de laatste prijsstijging iets te veel te snel heeft plaatsgevonden en dat er een corrigerende fase nodig is." Bron: ABM Financial News

