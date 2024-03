Wall Street vlak in aanloop naar rentebesluit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven woensdag dicht bij huis in aanloop naar het rentebesluit van de Fed vanavond en de woorden van voorzitter Jerome Powell. Alle drie de indices noteerden nagenoeg onveranderd. De tienjaarsrente daalde licht naar 4,28 procent en de euro/dollar maakte een pas op de plaats op 1,0855. Beleggers verwachten dat de Fed de rente niet aanpast, maar er lijkt wel een kans dat de prognose van de centrale bank voor het aantal renteverlagingen dit jaar omlaag gaat. Worden het er twee of drie, lijkt de grootste vraag voor beleggers. De woorden van Powell zullen dan ook weer op de weegschaal worden gelegd om meer indicatie te krijgen over het te volgen rentepad. De markt rekent nu op een verlaging van 72 basispunten tegen eind 2024, hetgeen iets minder is dan de drie verlagingen die in de dot plot van december werden voorzien, zo merkten analisten van Maybank op. Volgens marktanalisten van CMC Markets is er de afgelopen maanden veel discussie geweest over de neutrale rente en of deze hoger ligt dan de Fed heeft ingeschat, "wat een grote impact zou kunnen hebben op de rente en de aandelenmarkten." Want als de neutrale rente hoger zou liggen en de markt het aantal toekomstige renteverlagingen dus heeft overschat, kunnen de waarderingen voor aandelen te hoog blijken, waarschuwde CMC. Zakenbank Goldman Sachs bleef optimistisch, maar werd wel iets minder zeker van zijn zaak. "Ons inflatiepad voor de rest van het jaar ligt nu in een bereik waar kleine verrassingen grote gevolgen kunnen hebben", aldus de Amerikaanse bank. "De uitkomst van de beleidsvergadering zal waarschijnlijk eerder met een negatieve dan met een positieve reactie gepaard gaan", verwacht Interactive Investor. Bron: ABM Financial News

