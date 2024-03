Europese beurzen afwachtend in aanloop naar rentebesluit VS

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag nagenoeg vlak gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Fed woensdagavond. Alleen de Franse beurs daalde door de tegenvallende cijfers van modegigant Kering.

De brede STOXX Europe 600 index eindigde onveranderd op 505,21 punten. De Duitse DAX steeg 0,1 procent naar 18.015,13 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,5 procent tot 8.161,41 punten. De Britse FTSE daalde fractioneel en sloot op 7.737,38 punten.

Het was een betrekkelijk rustige handelssessie in aanloop naar het rentebesluit in de VS vanavond om 19:00 uur.

Beleggers verwachten dat de Fed de rente niet aanpast, maar er lijkt wel een kans dat de prognose van de centrale bank voor het aantal renteverlagingen dit jaar omlaag gaat. Worden het er twee of drie, lijkt de grootste vraag voor beleggers. De woorden van Jerome Powell zullen dan ook weer op de weegschaal worden gelegd om meer indicatie te krijgen over het te volgen rentepad.

Eerder deze maand zei voorzitter Powell dat de centrale bank "niet ver" verwijderd was van een renteverlaging. "De vraag is of hij afwijkt van die verklaring", zei strateeg Quincy Krosby van LPL Financial. "De [recente] stijgingen op de beurzen zijn gebaseerd op het idee dat de Fed de rente zal verlagen", zei zij.

In Frankfurt is de voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, al aan het woord geweest. De ECB kan de beleidsrente in juni verlagen, indien de nieuwe cijfers over de inflatie en de lonen voldoen aan de verwachtingen van de ECB, zo stelde zij. "De komende maanden zullen ons helpen om een nog duidelijker beeld te vormen", aldus Lagarde.

De Britse inflatie kwam in februari lager uit dan verwacht. De Bank of England komt donderdag met een rentebesluit. De Duitse producentenprijzen daalden nog altijd in ruime mate, maar in februari iets minder dan in januari.

De olieprijzen daalden woensdag nadat ze tijdens de vorige sessie de hoogste stand in meerdere maanden hadden bereikt. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 2,2 procent in het rood op 81,66 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 85,80 dollar werd betaald, een daling van 1,8 procent.

De rentes daalden licht in aanloop naar het rentebesluit en de euro/dollar noteerde op 1,0860. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0865.

Bedrijfsnieuws

In Parijs daalde het aandeel Kering bijna 12 procent. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 10 procent zal dalen. Dit is vooral te wijten aan een sterke omzetdaling bij Gucci, met name in Azië, aldus Kering. Sectorgenoten als LVMH leverde 1,6 procent in en Hermes steeg fractioneel.

Teleperformance beleefde een betere dag en steeg 2,7 procent.

In Frankfurt gingen de chemieconcerns Covestro en Basf aan kop met een winst van 2,2 en 2,5 procent.

Rheinmetall deed een stapje terug en verloor ruim 2 procent, maar is dit jaar al 60 procent in waarde gestegen in verwachting dat het bedrijf zal profiteren van de de geplande hogere defensieuitgaven in Europa.

Het aandeel Continental verloor 1,3 procent. Volgens het Zuid-Koreaanse financiële tijdschrift MoneyToday zou Continental er wat voor voelen een deel van de activiteiten af te stoten. Citi Research zou dit een logische keuze vinden, gezien de ambitie van het Duitse bedrijf om verborgen waarde te ontsluiten.

De aandelen van Raiffeisen Bank daalden 8,7 procent na berichten dat de VS druk uitoefenen op de Oostenrijkse bank om de plannen om een belang van 1,5 miljard euro in een bouwgroep te nemen, stop te zetten. Die bouwgroep zou worden gecontroleerd door de gesanctioneerde Russische oligarch Oleg Deripaska.

De Britse verzekeringsmaatschappij Prudential verloor circa 5 procent. De verzekeraar boekte beter dan voorziene winstcijfers in 2023. Alleen in China wil het nog niet erg vlotten door lage rentestanden. De verzekeringsgroep blijft trouw aan het voornemen om 1 miljard dollar te investeren en om het dividend dit jaar met 7 tot 9 procent te verhogen. JPMorgan sloot niet uit dat het dividend in 2025 verder omhoog kan.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot nagenoeg onveranderd.

