AEX sluit vlak in afwachting van de Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdag een pas op de plaats gemaakt.

De AEX sloot nagenoeg ongewijzigd op 860,54 punten.

Beleggers hielden hun kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond.

"Voorzitter Jerome Powell zal vanavond vertellen dat het nu nog iets te vroeg is om de beleidsrente te verlagen, maar dat dit over een paar maanden wel zal gebeuren", blikte investment manager Simon Wiersma van ING vooruit.

ING voorziet een eerste verlaging in juni. "Zodra de Fed gaat beginnen met het verlagen van de beleidsrente verwachten we dat vooral small- en midcap aandelen zullen herstellen. Voor die tijd verwachten we dat beleggers vooral wat meer cyclische aandelen zullen oppikken", aldus de expert van ING.

Beleggers zullen de dot plot nauwlettend in de gaten houden, die aangeeft hoeveel renteverlagingen de beleidsmakers bij de Fed dit jaar incalculeren. De markt gaat uit van drie renteverlagingen dit jaar, maar na de sterke inflatiecijfers die onlangs uit de VS kwamen zou de doorsnee verwachting bij de Fed kunnen verschuiven naar twee verlagingen.

Eerder deze maand zei Fed-voorzitter Powell dat een eerste renteverlaging niet meer ver weg is, maar daar zou hij woensdag op kunnen terugkomen.

Mogelijk zal de Europese Centrale Bank de Fed te snel af zijn met zijn eerste renteverlaging. Die kan in juni verwacht worden, als de komende cijfers over lonen en inflatie overeenkomen met de huidige verwachtingen van de ECB, zei voorzitter Christine Lagarde woensdag.

In Engeland daalde de inflatie in februari tot 3,4 procent, van 4,0 procent in januari, bleek woensdag. De daling was sterker dan het cijfer van 3,5 procent dat was voorzien. Donderdag komt de Bank of England met een rentebesluit.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0856. De olieprijzen daalden met ongeveer 2 procent, na stijgingen op maandag en dinsdag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen was DSM-Firmenich de koploper woensdag met een plus van 2,0 procent. IMCD won 1,9 procent na het nieuws van de overname van het Latijns-Amerikaanse Bretano. Ook ASR eindigde 1,9 procent in het groen.

Unilever verloor juist 1,4 procent, na de koerswinst die dinsdag werd geboekt op het nieuws dat de ijstak wordt afgesplitst. Woensdag meldde persbureau Bloomberg dat Unilever ook een Chinees dochterbedrijf dat waterzuiveringsapparaten maakt mogelijk zal verkopen.

Philips eindigde onderaan de lijst, met een verlies van 2,1 procent. Besi verloor 1,4 procent.

Onder de Midkap-bedrijven was Just Eat Takeaway het meest in trek. De maaltijdbezorger sloot 3,0 procent hoger.

Alfen steeg 2,5 procent met hulp van een koopadvies van ING. Volgens de analisten stond het aandeel door "een ongelukkige samenloop van omstandigheden" afgelopen jaar fors onder druk. Met een koers die 61 procent lager ligt dan de eerdere piek is volgens ING een aantrekkelijk koopmoment ontstaan.

Basic-Fit was de sterkste daler in de Midkap index, met een verlies van 3,1 procent. OLP Capital Management heeft het belang in Basic-Fit verkleind van 9,91 naar 4,50 procent, bleek uit het register van de AFM.

Ebusco verloor 12,5 procent en leverde daarmee de koerswinst van dinsdag weer in. Het aandeel maakte de afgelopen dagen een sterke opmars, zonder groot nieuws. De bussenfabrikant is de afgelopen maanden sterk in waarde gedaald door zorgen over een opdrogend orderboek.

Bioplasticfabrikant Avantium daalde 2,3 procent. Het bedrijf publiceert woensdag nabeurs resultaten.

Cabka sloot 3,6 procent hoger na een wisselvallige sessie. Het recyclingbedrijf verlaagde zijn margedoel na een omzetdaling vorig jaar en kondigde aan dat topman Tim Litjens later dit jaar vertrekt. Cabka rekent nu op een EBITDA-marge van 17 procent in 2026. Eerder was dit nog minimaal 20 procent.

Wall Street

Aan het einde van de Europese beursdag noteerden de Amerikaanse beurzen kleine verliezen.