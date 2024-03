Parfumerieketen Douglas krijgt donderdag beursnotering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De handel in het aandeel van de Duitse parfumerieketen Douglas gaat donderdag van start in Frankfurt, nadat het bedrijf deze week de uitgifteprijs vaststelde aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte op 26,00 euro. Dat betekent dat het bedrijf circa 850 miljoen euro ophaalt met de uitgifte van ongeveer 32,7 miljoen nieuwe aandelen. De 'free float' van het bedrijf na de beursgang wordt ongeveer 31,8 procent en de marktkapitalisatie is bij deze koers circa 2,8 miljard euro. De familie Kreke zal een belang van ongeveer 10,2 procent hebben in het bedrijf na de beursgang en CVC Capital Partners behoudt een indirect meerderheidsbelang van ongeveer 54,4 procent. Eerder kondigde Douglas aan dat het 1,1 miljard euro wilde ophalen met de beursgang, inclusief een injectie van 300 miljoen euro van de huidige aandeelhouders. Douglas wil met het geld de schuld verlagen. Douglas boekte afgelopen kwartaal een omzet van 1,56 miljard euro, tegen 1,44 miljard een jaar eerder. Het EBITDA-resultaat steeg met 13 procent tot 348,3 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

