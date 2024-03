Wall Street koerst af op vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een vlakke opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel onveranderd. De algemene verwachting in de markt is dat de Amerikaanse centrale bank de rente vanavond stabiel zal houden en dat beleggers zich in plaats daarvan zullen concentreren op de dot plot met de meest recente renteverwachtingen en de economische ramingen. De markt rekent nu op een verlaging van 72 basispunten tegen eind 2024, hetgeen iets minder is dan de drie verlagingen die in de dot plot van december werden voorzien, zo merkten analisten van Maybank op. "De uitkomst van de beleidsvergadering zal waarschijnlijk eerder met een negatieve dan met een positieve reactie gepaard gaan", verwacht Interactive Investor. Eerder deze maand zei voorzitter Jerome Powell dat de centrale bank "niet ver" verwijderd was van een renteverlaging. "De vraag is of hij afwijkt van die verklaring", zei strateeg Quincy Krosby van LPL Financial. "De [recente] stijgingen op de beurzen zijn gebaseerd op het idee dat de Fed de rente zal verlagen", zei zij. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen vorige week is gedaald met 1,6 procent. De marktindex daalde van 201,5 naar 198,1. Later op de dag verschijnt het wekelijkse olievoorradenrapport. Olie werd woensdag 1,3 procent goedkoper op 81,42 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0842. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0844 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0865 op de borden. Bedrijfsnieuws Intel won voorbeurs bijna 3,0 procent, na het nieuws dat de Amerikaanse regering Intel 8,5 miljard dollar toekent om nieuwe chipfabrieken in vier staten te helpen financieren. Het concern verwacht tevens te kunnen profiteren van een belastingregeling van het Amerikaanse ministerie van financiën. Daarnaast komt Intel mogelijk in aanmerking voor federale leningen tot 11 miljard dollar. BioNTech daalde voorbeurs met ruim 5 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers. General Mills noteerde voorbeurs circa 3,5 procent hoger, nadat het voedingsbedrijf een beter dan verwachte winst over het afgelopen kwartaal rapporteerde, dankzij prijsstijgingen en kostenbesparingen. JetBlue Airways zei dat het van plan is verschillende [Amerikaanse] steden te verlaten en het aantal vluchten vanuit Los Angeles te verminderen, omdat de luchtvaartmaatschappij zich meer wil concentreren op zijn beter presterende routes. Het aandeel daalde voorbeurs circa 1,0 procent. Gildan Activewear noteerde voorbeurs ongeveer 1 procent hoger. Het aandeel steeg dinsdag circa 10 procent, nadat de t-shirtmaker zei dat het vertrouwelijke niet-bindende blijk van belangstelling had ontvangen voor een overname. Het bestuur van Chipotle Mexican Grill heeft een aandelensplitsing, waarbij aandeelhouders voor elk aandeel er 50 terugkrijgen, goedgekeurd. Het aandeel steeg voorbeurs circa 5,5 procent. JPMorgan Chase steeg voorbeurs nipt, nadat het concern zijn kwartaaldividend verhoogde met 9,5 procent naar 1,15 dollar, van 1,05 dollar per aandeel. Amcor daalde voorbeurs bijna 3,0 procent, nadat het in Australië gevestigde verpakkingsbedrijf zei dat CEO Ron Delia het bedrijf om gezondheidsredenen zal verlaten. Micron Technology publiceert nabeurs kwartaalcijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,6 procent hoger op 5.178,51 punten. De Dow Jones index eindigde 0,8 procent in het groen op 39.110,76 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 16.166,79 punten. Bron: ABM Financial News

