General Mills bevestigt outlook

(ABM FN-Dow Jones) General Mills heeft met de resultaten over het derde kwartaal zijn eigen verwachtingen ingelost. Dit bleek woensdag bij de resultaten over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar. De omzet kwam over de periode eindigend op 25 februari, uit op net geen 5,1 miljard dollar tegen ruim 5,1 miljard dollar over dezelfde periode een jaar eerder. Operationeel steeg het resultaat van 730,2 miljoen naar 910,7 miljoen dollar en onder de streep steeg de winst van 553,1 miljoen naar 670,1 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg daarmee van 0,92 naar 1,17 dollar bij een voorziene 1,05 dollar. Outlook General Mills bevestigde de eerdere outlook en dat betekent dat voor het lopende boekjaar een omzet wordt verwacht die vlak tot 1 procent lager uitkomt. Voor de groei van het aangepaste operationeel resultaat wordt een stijging verwacht van 4 tot 5 procent. General Mill opent woensdag naar verwachting krap drie procent hoger. Bron: ABM Financial News

