Europese beurzen vlak rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag grotendeels vlak in afwachting van het rentebesluit van de Fed vanavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 501,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 18.024,95 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,5 procent met een stand van 8.157,30 punten. De Britse FTSE daling 0,2 procent naar 7.725,57 punten.

De verwachting is dat de Fed de rente vanavond ongemoeid laat. Er wordt vooral gekeken naar hoe de verhoudingen in de dot plot nu zijn. Die geven inzicht in wat de verwachtingen van de Fed-bestuurders zijn ten aanzien van de timing van renteverlagingen.

In Frankfurt is de voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, al aan het woord geweest. "Zij laat zich nog altijd leiden door data en ze zal dan ook vooral letten op de looncijfers uit de eurozone over het eerste kwartaal. Die komen in mei naar buiten. De kans is in ieder geval toegenomen dat de ECB eerder met een renteverlaging naar buiten treedt dan de Fed", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

De Britse inflatie kwam in februari lager uit dan verwacht. De Bank of England brengt donderdag het rentebesluit naar buiten. De Duitse producentenprijzen daalden nog altijd in ruime mate, maar in februari iets minder dan in januari werd gemeten.

Olie noteerde woensdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het rood op 81,97 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 86,65 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0842. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0865 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0864 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De Britse verzekeringsmaatschappij Prudential boekte beter dan voorziene winstcijfers in 2023. Alleen in China wil het nog niet erg vlotten door lage rentestanden. De verzekeringsgroep blijft trouw aan het voornemen om 1 miljard dollar te investeren en om het dividend dit jaar 7 tot 9 procent te verhogen. JPMorgan sloot niet uit dat het dividend in 2025 verder omhoog kan. Het aandeel noteerde 6,8 procent lager.

Volgens het Zuid-Koreaanse financiële tijdschrift MoneyToday zou Continental er wat voor voelen een deel van de activiteiten af te stoten. Citi Research zou dit een logische keuze vinden, gezien de ambitie van het Duitse bedrijf om verborgen waarde te ontsluiten. Citi ziet de displaydivisie, met een geschatte waarde van 2,5 tot 3,5 miljard euro, als een geschikte kandidaat voor Samsung. Het aandeel Continental noteerde 1,9 procent lager.

Berenberg verlaagde het advies voor Eni van Kopen naar Houden. De bank verlaagde de ramingen voor de winst per aandeel voor dit jaar met 15 procent, voornamelijk op basis van lagere gasprijzen, waar het energieconcern de afgelopen jaren juist van profiteerde. De koers noteerde 1,5 procent lager.

Kering verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 10 procent zal dalen. Dit is vooral te wijten aan een sterkere omzetdaling bij Gucci, vooral in Azië, aldus Kering. Het aandeel daalde woensdag 13,0 procent en zorgde daarmee voor flinke druk op de CAC 40. Sectorgenoten als LVMH en Hermès leverden tot twee procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 steeg dinsdag 0,6 procent naar 5.178,51 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 16.166,79 punten en de Dow Jones-index steeg 0,8 procent tot 39.110,76 punten.