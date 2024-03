Valuta: markt wacht op Amerikaans rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag vlak rond de 1,0840 dollar in afwachting van een vol Fed-programma met het rentebesluit, de dot plot en nieuwe economische ramingen van de centrale bank.

"Vooral de dot plot zal de aandacht trekken", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De kans dat een verlaging in juni wordt doorgevoerd is nu circa 68 procent. Als Fed-voorzitter Jerome Powell minder dovish wordt dan in het Congres eerder deze maand, voorzien we niet al te veel beweging, omdat wij denken dat die verwachting de afgelopen dagen al in de koers is verwerkt. Mocht de Fed juist milder van toon blijken, dan zou de euro nog wel eens kunnen opveren naar 1,09 dollar en wellicht hoger."

De Britse inflatie kwam in februari lager uit dan verwacht. De Bank of England brengt donderdag het rentebesluit naar buiten.

"Wij denken dat de Britse centrale bank donderdag niets doet. De bank kijkt aan tegen een flinke loonstijging in de dienstensector en dat maakt het lastig om een renteverlaging te faciliteren. Koopman denkt dat de Bank of England wacht totdat de Fed voor een renteverlaging kiest.

In Frankfurt is de voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, al aan het woord geweest. "Zij laat zich nog altijd leiden door data en ze zal dan ook vooral letten op de looncijfers uit de eurozone over het eerste kwartaal. Die komen in mei naar buiten. De kans is in ieder geval toegenomen dat de ECB eerder met een renteverlaging naar buiten treedt dan de Fed", aldus Koopman.

De koersreactie van dollar en euro ten opzichte van de yen na het rentebesluit van de Bank of Japan van dinsdagochtend schreef Koopman toe aan het gebrek aan verder perspectief voor het komende rentebeleid van de centrale bank. "De Japanse centrale bank kwam met een verlaging, maar niet met een indicatie voor hoe het beleid er verder uit gaat zien. Het lijkt er een beetje op dat de markt koos voor 'sell the rumour'."

Voor vanmiddag is de macro-agenda, op de olievoorraden na, leeg en is het wachten op half acht, wanneer de Fed met het rentebesluit naar buiten treedt.

Sprekers zijn namens de ECB Isabel Schnabel en Philip Lane. Verder neemt Bundesbank-voorzitter Joachim Nagel deel aan een paneldiscussie.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,0839 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8537 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2695 dollar.