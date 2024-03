AEX blijft dicht bij huis, winst voor IMCD en Alfen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakte woensdag een pas op de plaats. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 862,39 punten.

Beleggers houden hun kruit in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. "Voorzitter Jerome Powell zal vanavond vertellen dat het nu nog iets te vroeg is om de beleidsrente te verlagen, maar dat dit over een paar maanden wel zal gebeuren", zo voorziet investment manager Simon Wiersma van ING.

ING mikt op een eerste verlaging in juni. "Zodra de Fed gaat beginnen met het verlagen van de beleidsrente verwachten we dat vooral small- en midcap aandelen zullen herstellen. Voor die tijd verwachten we dat beleggers vooral wat meer cyclische aandelen zullen oppikken", aldus de expert van ING.

Beleggers zullen vanavond de dot plot nauwlettend in de gaten houden voor inzicht in het aantal en de timing van de renteverlagingen later dit jaar. In de markt wordt momenteel uitgegaan van een eerste renteverlaging in juni en in totaal drie dit jaar, zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "Sommigen beleggers maken zich echter zorgen dat de recente reeks van hoge inflatiecijfers kan leiden tot nog minder verlagingen dan de markten anticiperen."

Eerder deze maand liet Fed-voorzitter Jerome Powell al weten dat de centrale bank niet ver verwijderd is van een eerste renteverlaging.

"De vraag is of hij achter zijn uitspraken blijft staan of daar toch vandaag van af wijkt", aldus strateeg Quincy Krosby van LPL Financial. "Op de dagen dat de beurzen omhoog gaan, is dat vanwege de verwachting dat de Fed op korte termijn de rentes zal verlagen."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0841. De olieprijzen liepen met ruim een procent terug.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg IMCD met 2,5 procent na de overname van het Latijns-Amerikaanse Bretano. Unilever verloor juist 1,1 procent, na de koerswinst van gisteren.

Alfen steeg in de AMX 4,4 procent, geholpen door een koopadvies van ING. Het aandeel stond "vanwege een ongelukkige samenloop van omstandigheden" afgelopen jaar fors onder druk en het aandeel noteert momenteel circa 61 procent onder het piekniveau. Hierdoor is volgens de bank een aantrekkelijk koopmoment ontstaan.

Basic-Fit verloor 3,2 procent.

Forfarmers steeg onder de kleinere aandelen 2,3 procent. Ebusco verloor 3,3 procent, na de koerswinst van dinsdag.

Cabka schreef onder de kleinere aandelen 11,7 procent bij. Het recyclingbedrijf heeft zijn margedoel verlaagd na een omzetdaling vorig jaar en kondigde tegelijk aan dat topman Tim Litjens later dit jaar vertrekt. Cabka rekent nu op een EBITDA-marge van 17 procent in 2026. Eerder was dit nog minimaal 20 procent.