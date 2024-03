ING start volgen Alfen met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) ING is woensdag gestart met het volgen van Alfen met een koopadvies en een koersdoel van 70,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de bank. Alfen biedt beleggers volgens de analisten een blootstelling aan verschillende groeitrends die direct gelinkt zijn aan de energietransitie. ING wees op de samengestelde jaarlijkse omzetgroei van Alfen van gemiddeld 38 procent in de periode 2017 tot en met 2023, terwijl het bedrijf ook nog eens elk jaar een positieve EBITDA wist te realiseren. Het aandeel stond "vanwege een ongelukkige samenloop van omstandigheden" afgelopen jaar fors onder druk en het aandeel noteert momenteel circa 61 procent onder het piekniveau. Hierdoor is volgens de bank een aantrekkelijk koopmoment ontstaan. Voor de komende jaren verwacht ING dat een jaarlijkse omzetgroei van 19 procent mogelijk is, met een samengestelde groei van de winst per aandeel van 32 procent per jaar. ING merkte op dat Alfen afgelopen jaar investeerde in productieruimte, hetgeen de groei van het bedrijf in de komende jaren ondersteunt. ING mikt op een volumegroei in alle drie segmenten van Alfen, net als op een margeverbetering vanaf het lage niveau in 2023. Het aandeel Alfen steg woensdagochtend 1,6 procent tot 48,57 euro. Bron: ABM Financial News

