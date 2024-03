AEX vlak geopend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak geopend, in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,1 procent lager op 859,85 punten. Onder de hoofdfondsen steeg IMCD met 1,3 procent na de overname van het Latijns-Amerikaanse Bretano. Prosus en ASMI stegen tot 0,8 procent. Unilever verloor juist 0,8 procent, na de koerswinst van gisteren. Alfen steeg in de AMX 0,9 procent, mogelijk geholpen door een koopadvies van ING denkt handelaar Bert van der Pol van Today's Group. OCI won 0,8 procent. InPost leverde krap een procent in. Accsys steeg onder de kleinere aandelen 0,8 procent. Ebusco verloor 3,1 procent, na de koerswinst van dinsdag. Cabka schreef onder de kleinere aandelen 2,4 procent bij. Het recyclingbedrijf heeft zijn margedoel verlaagd na een omzetdaling vorig jaar en kondigde tegelijk aan dat topman Tim Litjens later dit jaar vertrekt. Cabka rekent nu op een EBITDA-marge van 17 procent in 2026. Eerder was dit nog minimaal 20 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.