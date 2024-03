Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter 0,8 procent hoger op 860,69 punten.

De markt is in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit.

De Fed zal hoogstwaarschijnlijk de rentes ongewijzigd houden, waardoor de aandacht van beleggers vooral uit zal gaan naar de laatste verwachtingen voor de inflatie, de economie en uiteraard de dot plot.

Eerder deze maand liet Fed-voorzitter Jerome Powell al weten dat de centrale bank niet ver verwijderd is van een eerste renteverlaging.

"De vraag is of hij achter zijn uitspraken blijft staan of daar toch vandaag van af wijkt", aldus strateeg Quincy Krosby van LPL Financial. "Op de dagen dat de beurzen omhoog gaan, is dat vanwege de verwachting dat de Fed op korte termijn de rentes zal verlagen."

Volgens marktanalisten van CMC Markets is er de afgelopen maanden veel discussie geweest over de neutrale rente en of deze hoger ligt dan de Fed heeft ingeschat, "wat een grote impact zou kunnen hebben op de rente en de aandelenmarkten." Want als de neutrale rente hoger zou liggen en de markt het aantal toekomstige renteverlagingen dus heeft overschat, kunnen de waarderingen voor aandelen te hoog blijken, waarschuwde CMC.

Vooral de dot plot kan dan ook op aandacht van beleggers rekenen. De markt rekent nu op een verlaging van 72 basispunten tegen eind 2024, hetgeen iets minder is dan de drie verlagingen die in de dot plot van december werden voorzien, zo merkten analisten van Maybank op.

Als de Fed de verwachtingen op drie verlagingen houdt, dan kan dat leiden tot een verzwakking van de dollar, voorzien zij.

Een consistent zwakkere dollar kan volgens CIO Lisa Shalett van Morgan Stanley Wealth Management leiden tot een stagflatiescenario in de VS, het tegenovergestelde van het goldilocks-scenario dat mede de aanleiding was voor de flinke koerswinsten op de beurzen in het afgelopen jaar.

Vorige week daalden de grote aandelenindices al nadat een Amerikaans inflatiecijfer minder sterk daalde dan werd gehoopt.

De meeste Aziatische beurzen noteren woensdag in het groen, terwijl in Tokio de deuren vandaag gesloten blijven.

De Chinese centrale bank liet de rente, zoals ook werd verwacht, ongemoeid. De éénjarige zogeheten loan prime rate werd gehandhaafd op 3,45 procent en de vijfjarige variant op 3,95 procent.

De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij gestegen naar het hoogste niveau in vijf maanden. Een april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,9 procent hoger op 83,47 dollar op de New York Mercantile Exchange. De afgelopen twee handelsdagen steeg de olieprijs 3 procent.

"Risico's voor het aanbod hebben de aandacht van de markt eens te meer in hun greep", zei Han Tan van Exinity. De aanvallen op Russische raffinaderijen, sterke economische cijfers uit China en een Irakese belofte om minder olie te exporteren speelden volgens hem een rol.

In de Aziatische handel vanochtend, koerste de olieprijs licht lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0865. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0864 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0863 op de borden.

Bedrijfsnieuws

IMCD heeft een akkoord bereikt over de overname van het Latijns-Amerikaanse Bretano. De financiële details van de transactie werden niet vermeld.

Fugro start woensdag 20 maart met de inkoop van 2 miljoen eigen aandelen.

Recyclingbedrijf Cabka heeft zijn margedoel verlaagd na een omzetdaling vorig jaar en kondigde tegelijk aan dat topman Tim Litjens later dit jaar vertrekt. Het bedrijf rekent nu op een EBITDA-marge van 17 procent in 2026. Eerder was dit nog minimaal 20 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg dinsdag 0,6 procent naar 5.178,51 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 16.166,79 punten en de Dow Jones-index steeg 0,8 procent tot 39.110,76 punten.