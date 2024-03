Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets lagere opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Fed vanavond.

De Franse beurs krijgt het moeilijk vanochtend, na een omzetwaarschuwing van Kering dinsdagavond, waardoor alle luxemerken onder druk komen.

IG Markets voorziet een openingsverlies van 11 punten voor de Duitse DAX, een min van 58 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger, in afwachting van het rentebesluit van de Fed woensdag.

Beleggers verwachten dat de Fed de rente niet aanpast, maar er lijkt wel een kans dat de prognose van de centrale bank voor het aantal renteverlagingen dit jaar omlaag gaat.

"De uitkomst van de vergadering zal waarschijnlijker een negatieve dan een positieve reactie opleveren", stelde Interactive Investor.

Donderdag neemt ook de Bank of England een rentebesluit. Ook hier wordt geen verandering van de beleidsrente voorzien door de markt en gaat de aandacht uit naar de vooruitblikkende uitspraken over een mogelijke toekomstige renteverlaging.

De Europese Commissie zet vraagtekens bij de informatie die de maker van isolatiepanelen Kingspan verstrekte tijdens de geplande overname van sectorgenoot Trimo, die in april afketste, zo bleek dinsdag. Als deze informatie misleidend was, kan dit leiden tot een boete voor het bedrijf.

Economisch nieuws was er over de Duitse vertrouwensindex ZEW. Deze verbeterde sterk in maart, tot 31,7 punten van 19,9 in februari. De verwachting lag op een vrijwel stabiel cijfer van 20,4.

Bedrijfsnieuws

ING was de sterkste stijger in de EuroStoxx 50 met een plus van 1,7 procent. In Amsterdam was ook ABN AMRO in trek, evenals Banco de Sabadell en Caixabank in Madrid.

Airbus steeg bijna 2,0 procent, nadat duidelijk werd dat de gesprekken met Alstom over een overname van diens cybersecurity-activiteiten zijn gestaakt. Airbus profiteert van de malaise bij rivaal Boeing en won dit jaar al 18 procent in waarde. RBC verwacht meer koerswinst.

De Duitse defensiefabrikant Rheinmetall steeg opnieuw en sloot 2,2 procent hoger in Frankfurt, terwijl ook sectorgenoot Thales bovenaan eindigde in Parijs met een plus van 1,7 procent.

Het Griekse bedrijf Theon International, dat nachtkijkers voor militair gebruik maakt, kreeg een koopadvies van UBS en sloot 1,6 procent hoger in Amsterdam.

Ook autofabrikanten zoals Porsche, Volkswagen, Renault, Stellantis en bandenmaker Continental waren aan de winnende hand.

Siemens stond dinsdag juist onder druk, na een waarschuwing van de CFO, Ralf Thomas, die zei dat hij dit jaar fors minder orders verwacht in het segment Digitale Industrie. In de eerste maanden van het jaar daalden de orders met 31 procent. Het aandeel daalde 5,8 procent.

Unilever sloot 3,3 procent hoger in Amsterdam. De levensmiddelenreus wil de groei versnellen en zet daarom de ijstak apart.

AstraZeneca kondigde de overname aan van Fusion Pharmaceuticals, voor 21,00 dollar per aandeel Fusion in contanten, een premie van bijna 99 procent op de laatste slotkoers. Daar kan nog 3,00 dollar bovenop komen als bepaalde doelstellingen worden gehaald.

Het verblijf van Euronav in de Bel20-index bleek van korte duur. Het aandeel werd deze week in de index opgenomen, maar nu CMB meer dan 88 procent van de aandelen in bezit heeft, zal het aandeel de index weer moeten verlaten vanaf woensdagochtend.

Euro STOXX 50 5.007,92 (+0,50%)

STOXX Europe 600 505,23 (+0,26%)

DAX 17.987,49 (+0,31%)

CAC 40 8.201,05 (+0,65%)

FTSE 100 7.738,30 (+0,20%)

SMI 11.577,80 (-0,39%)

AEX 860,69 (+0,81%)

BEL 20 3.681,14 (+0,22%)

FTSE MIB 34.262,36 (+0,95%)

IBEX 35 10.701,40 (+0,99%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag nog hoger, in afwachting van het besluit van de Federal Reserve woensdag om de rente niet te verhogen en ondanks dalingen bij enkele grote technologiebedrijven.

De Federal Reserve neemt woensdag zijn rentebesluit en zal ongetwijfeld de beleidsrente ongemoeid laten, maar beleggers zullen kijken naar de indicaties voor renteverlagingen later in het jaar.

Volgens marktanalisten van CMC Markets is er de afgelopen maanden veel discussie geweest over de neutrale rente en of deze hoger ligt dan de Fed heeft ingeschat, "wat een grote impact zou kunnen hebben op de rente en de aandelenmarkten." Want als de neutrale rente hoger zou liggen en de markt het aantal toekomstige renteverlagingen dus heeft overschat, kunnen de waarderingen voor aandelen te hoog blijken, waarschuwde CMC.

Zakenbank Goldman Sachs bleef optimistisch, maar werd minder zeker van zijn zaak. "Ons inflatiepad voor de rest van het jaar ligt nu in een bereik waar kleine verrassingen grote gevolgen kunnen hebben", aldus de Amerikaanse bank.

Spannend wordt of de zogeheten 'dot plot' in doorsnee twee of drie renteverlagingen zal aangeven. Op deze grafiek staat het aantal renteverlagingen dat elke beleidsmaker bij de Fed dit jaar voorziet.

Vorige week daalden de grote aandelenindices al nadat een inflatiecijfer minder sterk daalde dan werd gehoopt.

Dinsdagochtend maakte de Bank of Japan een einde aan een tijdperk van negatieve rente in het land van de yen, door de beleidsrente tot tenminste 0 procent te verhogen. De rente was sinds 2016 negatief. "De onmiddellijke reactie van de markt was nogal teleurstellend, omdat de BoJ beloofde de monetaire condities accommoderend te houden", zeiden economen van ING. naar 150,89.

Op macro-economisch vlak was het rustig in de VS. De Amerikaanse woningbouw groeide in februari harder dan verwacht, met 11 procent. Er was gerekend op een plus van 7 procent.

Bedrijfsnieuws

Nvidia won 1,1 procent. Het bedrijf presenteerde maandagavond zijn nieuwste AI-chip en software tijdens zijn jaarlijkse conventie voor ontwikkelaars. De nieuwe generatie grafische processors onder de naam Blackwell ondersteunt de nieuwe supercomputer van Nvidia, de DGX SuperPOD.

Super Micro Computer verloor 9 procent. Het bedrijf kondigde dinsdag een emissie aan van 2 miljoen aandelen. Dit aantal kan nog stijgen door een overtoewijzingsoptie van 300.000 aandelen voor de bank die de emissie begeleidt, Goldman Sachs. Tegen welke prijs de aandelen worden geplaatst.

Softwarebedrijf MicroStrategy daalde 5,7 procent nadat het converteerbare obligaties uitgaf om Bitcoin te kopen. De munt werd dinsdag minder waard.Enkele grote technologienamen boekten wel winst, zoals Apple, dat 1,4 procent hoger sloot, en Microsoft, met een plus van 1 procent. Ook energiebedrijven boekten koerswinsten na een stijging van de olieprijs.

Fusion Pharmaceuticals werd 99 procent meer waard, op 21,18 dollar per aandeel. omdat AstraZeneca het bedrijf wil overnamen voor 21,00 dollar per aandeel. Daar kan nog 3,00 dollar bovenop komen als in de toekomst bepaalde doelstellingen worden gehaald.

Nokia beschuldigt Reddit van het schenden van patenten. Dit bleek uit documenten die het socialemediabedrijf indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC, in aanloop naar een beursgang. De Amerikaanse notering van Nokia steeg 1 procent.

S&P 500 index 5.178,51 (+0,6%)

Dow Jones index 39.110,76 (+0,8%)

Nasdaq Composite 16.166,79 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het groen. De Chinese centrale bank liet de rentes vanochtend onveranderd.

Nikkei 225 40.003,60 (slotstand 19 maart)

Shanghai Composite 3.078,26 (+0,5%)

Hang Seng 16.563,63 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0865. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0864 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0863 op de borden.

USD/JPY Yen 151,57

EUR/USD Euro 1,0865

EUR/JPY Yen 164,68

MACRO-AGENDA:

00:00 Japanse beurs gesloten

06:30 Consumentenvertrouwen - Maart (NL)

06:30 Investeringen - Januari (NL)

08:00 Producentenprijzen - Februari (Dld)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Februari (VK)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

19:00 Federal Reserve - Econ. ramingen en dot plot (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting Powell (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 BioNTech - Cijfers vierde kwartaal (VS)

12:00 General Mills - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Micron Technology - Cijfers tweede kwartaal (VS)