Nvidia wil mogelijk geheugenchips van Samsung afnemen

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN) Het aandeel Samsung Electronics schoot woensdagochtend op de beurs in Seoel flink omhoog na berichten dat Nvidia de volgende generatie chips wil afnemen van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant. Het aandeel Samsung won vanochtend zes procent, de grootste dagwinst in meer dan zes jaar. De rally volgde na berichten in de media dat topman Jensen Huang van Nvidia voor Samsung zou kiezen voor het leveren van geheugenchips die het Amerikaanse bedrijf wil gebruiken voor de toekomstige ontwikkeling van grafische processors. Samsung weigerde woensdag commentaar te geven op de berichtgeving. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zal naar verwachting in de eerste helft van dit jaar starten met de productie van de nieuwe AI-chip, zo liet Samsung woensdag weten in een verklaring voorafgaand aan een aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Samsung bevestigde ook zijn plannen om dit jaar 20 biljoen won, omgerekend circa 13,7 miljard euro, te investeren in een onderzoekscentrum in Zuid-Korea voor geheugenchips. Bron: ABM Financial News

