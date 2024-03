IMCD neemt Latijns-Amerikaanse Bretano over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft een akkoord bereikt over de overname van 100 procent van de aandelen van het Latijns-Amerikaanse Bretano. Dit meldde de Rotterdamse distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten woensdag voorbeurs. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Bretano heeft vestigingen in Costa Rica, waar het hoofdkantoor is gevestigd, El Salvador, Guatemala en Mexico. Het bedrijf boekte in 2023 een omzet van circa 48 miljoen dollar. Er werken in totaal 101 mensen bij het bedrijf. De afronding van de transactie staat gepland in het tweede kwartaal van 2024 en is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen. Bron: ABM Financial News

