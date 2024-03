Delen Private Bank neemt Nederlandse Box Consultants over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Delen Private Bank heeft een akkoord bereikt met de aandeelhouders van Box Consultants over de overname van 100 procent van de aandelen. Dit maakte de Belgische bank dinsdagavond bekend. Box Consultants werd opgericht in 1976 en is vanuit een multi-client family office uitgegroeid tot een onafhankelijke vermogensbeheerder in de regio Eindhoven. De overname past in de Nederlandse groeistrategie van Delen Private Bank. De overname van Box Consultants leidt tot ruim een verdubbeling van het beheerd vermogen van Delen Private Bank Nederland. Delen Private Bank is sinds de overname van Oyens & Van Eeghen in 2016, actief in Nederland. In 2019 volgde de overname van Nobel Vermogensbeheer, in 2023 die van Groenstate Vermogensbeheer en eerder dit jaar de overname van Puur Beleggen. Delen wordt gesteund door twee aandeelhouders: de familie Delen en de groep Ackermans & van Haaren. De private bank is actief in 5 landen met een totaal toevertrouwd vermogen van 54,8 miljard euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.