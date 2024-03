China laat rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De People's Bank of China heeft de belangrijkste rentetarieven ongemoeid gelaten. Dit werd woensdag door de centrale bank bekend gemaakt. Daarmee bleef de éénjarige zogeheten loan prime rate gehandhaafd op 3,45 procent en de vijfjarige variant op 3,95 procent. De besluiten van de centrale bank vormden geen verrassing, daar de bank vorige week de rente voor middellange kredietfaciliteiten, die als basis gelden voor de vaststelling van de LPR's, ook ongemoeid liet. Voorzitter Pan Gongsheng van de People's Bank of China liet bij een eerdere persconferentie deze maand zijdelings doorschemeren dat de bank overweegt de reserve-eisen voor banken te verlagen om de liquiditeit in het financiële systeem te vergroten. De dollar noteerde woensdag vlak op 7,1982 yuan. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.