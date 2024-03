Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, in afwachting van het besluit van de Federal Reserve woensdag om de rente niet te verhogen en ondanks dalingen bij enkele grote technologiebedrijven.

De S&P 500 steeg 0,6 procent naar 5.178,51 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 16.166,79 punten en de Dow Jones-index steeg 0,8 procent tot 39.110,76 punten.

De Federal Reserve neemt woensdag zijn rentebesluit en zal ongetwijfeld de beleidsrente ongemoeid laten, maar beleggers zullen kijken naar de indicaties voor renteverlagingen later in het jaar.

Volgens marktanalisten van CMC Markets is er de afgelopen maanden veel discussie geweest over de neutrale rente en of deze hoger ligt dan de Fed heeft ingeschat, "wat een grote impact zou kunnen hebben op de rente en de aandelenmarkten." Want als de neutrale rente hoger zou liggen en de markt het aantal toekomstige renteverlagingen dus heeft overschat, kunnen de waarderingen voor aandelen te hoog blijken, waarschuwde CMC.

Zakenbank Goldman Sachs bleef optimistisch, maar werd minder zeker van zijn zaak. "Ons inflatiepad voor de rest van het jaar ligt nu in een bereik waar kleine verrassingen grote gevolgen kunnen hebben", aldus de Amerikaanse bank.

Spannend wordt of de zogeheten 'dot plot' in doorsnee twee of drie renteverlagingen zal aangeven. Op deze grafiek staat het aantal renteverlagingen dat elke beleidsmaker bij de Fed dit jaar voorziet.

Vorige week daalden de grote aandelenindices al nadat een inflatiecijfer minder sterk daalde dan werd gehoopt.

Dinsdagochtend maakte de Bank of Japan een einde aan een tijdperk van negatieve rente in het land van de yen, door de beleidsrente tot tenminste 0 procent te verhogen. De rente was sinds 2016 negatief. "De onmiddellijke reactie van de markt was nogal teleurstellend, omdat de BoJ beloofde de monetaire condities accommoderend te houden", zeiden economen van ING.

De dollar steeg 1,2 procent ten opzichte van de Japanse yen, naar 150,89. De euro/dollar handelde 0,1 procent lager op 1,0864. WTI-olie werd duurder op 83,47 dollar.

Op macro-economisch vlak was het rustig in de VS. De Amerikaanse woningbouw groeide in februari harder dan verwacht, met 11 procent. Er was gerekend op een plus van 7 procent.

Bedrijfsnieuws

Nvidia won 1,1 procent. Het bedrijf presenteerde maandagavond zijn nieuwste AI-chip en software tijdens zijn jaarlijkse conventie voor ontwikkelaars. De nieuwe generatie grafische processors onder de naam Blackwell ondersteunt de nieuwe supercomputer van Nvidia, de DGX SuperPOD.

Super Micro Computer verloor 9 procent. Het bedrijf kondigde dinsdag een emissie aan van 2 miljoen aandelen. Dit aantal kan nog stijgen door een overtoewijzingsoptie van 300.000 aandelen voor de bank die de emissie begeleidt, Goldman Sachs. Tegen welke prijs de aandelen worden geplaatst.

Softwarebedrijf MicroStrategy daalde 5,7 procent nadat het converteerbare obligaties uitgaf om Bitcoin te kopen. De munt werd dinsdag minder waard.Enkele grote technologienamen boekten wel winst, zoals Apple, dat 1,4 procent hoger sloot, en Microsoft, met een plus van 1 procent. Ook energiebedrijven boekten koerswinsten na een stijging van de olieprijs.

XPeng heeft in het vierde kwartaal veel meer auto’s afgeleverd, waardoor de omzet ruimschoots verdubbelde en het verlies onder de streep kleiner werd. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen. Aandelen XPeng stegen dinsdag 0,7 procent in New York. Concurrent Nio leverde 6 procent in.

Unilever splitst zijn ijstak af om sneller te kunnen groeien. De onderliggende omzetgroei moet naar 5 procent. Verder worden circa 7.500 functies geschrapt, voornamelijk op kantoor. De Amerikaanse notering sloot dinsdagavond 2,7 procent hoger.

Fusion Pharmaceuticals werd 99 procent meer waard, op 21,18 dollar per aandeel. omdat AstraZeneca het bedrijf wil overnamen voor 21,00 dollar per aandeel. Daar kan nog 3,00 dollar bovenop komen als in de toekomst bepaalde doelstellingen worden gehaald.

Nokia beschuldigt Reddit van het schenden van patenten. Dit bleek uit documenten die het socialemediabedrijf indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC, in aanloop naar een beursgang. De Amerikaanse notering van Nokia steeg 1 procent.