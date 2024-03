Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij gestegen naar het hoogste niveau in vijf maanden. Een aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,9 procent hoger op 83,47 dollar op de New York Mercantile Exchange. De afgelopen twee handelsdagen steeg de olieprijs 3 procent. "Risico's voor het aanbod hebben de aandacht van de markt eens te meer in hun greep", zei Han Tan van Exinity. De aanvallen op Russische raffinaderijen, sterke economische cijfers uit China en een Irakese belofte om minder olie te exporteren speelden volgens hem een rol. Russische raffinaderijen meldden schade na een serie drone-aanvallen door Oekraiense strijdkrachten. Als de schade langer duurt kan dit leiden tot meer export van ruwe Russische olie, volgens Thu Lan Nguyen van Commerzbank. De opwaartse ruimte voor de olieprijs kan beperkt worden als de Fed de renteverlagingen na juni lijkt uit te willen stellen, volgens Tan. Ook de nog altijd verhoogde Amerikaanse olieproductie en mogelijke haperingen in het economische herstel van China kunnen de prijsstijgingen indammen. Maar als de Fed in zijn 'dot plot' woensdag nog steeds blijkt uit te gaan van drie renteverlagingen dit jaar dan kunnen optimistische olie-beleggers "een nieuwe injectie in de krijgen", omdat dit meer vraag naar olie en een zwakkere dollar zou betekenen. Woensdag volgen ook de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. Gerekend wordt op een daling van de handelsvoorraad ruwe olie met 2,7 miljoen vaten. Bron: ABM Financial News

