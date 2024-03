Flinke krimp Gucci leidt tot omzetwaarschuwing Kering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kering verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 10 procent zal dalen. Dit meldde de Franse eigenaar van luxemerken als Gucci dinsdag nabeurs. In een eerste halfjaar dat Kering als uitdagend bestempelt, "wijzen de huidige trends erop dat de vergelijkbare geconsolideerde omzet in het eerste kwartaal van 2024 met ongeveer 10 procent zal dalen", stelde het bedrijf in een persbericht. Dit is vooral te wijten aan een sterkere omzetdaling bij Gucci, vooral in Azië, aldus Kering. "De vergelijkbare omzet van Gucci in het eerste kwartaal zal naar verwachting met bijna 20 procent dalen ten opzichte van vorig jaar", meldde het bedrijf, dat op 23 april de cijfers over het eerste kwartaal bekendmaakt. De gerapporteerde omzet zal een positieve bijdrage bevatten van de consolidatie van Creed, volgens Kering en een negatief effect van de wisselkoersen. "Het gecombineerde effect van deze twee elementen wordt geschat op ongeveer min 1 tot min 2 procent", aldus Kering. Bron: ABM Financial News

