Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag licht hoger gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Fed woensdag.

De brede STOXX Europe 600 index eindigde 0,3 procent hoger op 505,23 punten. De Duitse DAX steeg ook 0,3 procent naar 17.987,49 punten. De Franse CAC 40 klom 0,7 procent tot 8.201,05 punten. De Britse FTSE won 0,2 procent tot 7.738,30 punten.

Beleggers verwachten dat de Fed de rente niet aanpast, maar er lijkt wel een kans dat de prognose van de centrale bank voor het aantal renteverlagingen dit jaar omlaag gaat.

"De uitkomst van de vergadering zal waarschijnlijker een negatieve dan een positieve reactie opleveren", stelde Interactive Investor.

Donderdag neemt ook de Bank of England een rentebesluit. Ook hier wordt geen verandering van de beleidsrente voorzien door de markt en gaat de aandacht uit naar de vooruitblikkende uitspraken over een mogelijke toekomstige renteverlaging.

De Europese Commissie zet vraagtekens bij de informatie die de maker van isolatiepanelen Kingspan verstrekte tijdens de geplande overname van sectorgenoot Trimo, die in april afketste, zo bleek dinsdag. Als deze informatie misleidend was, kan dit leiden tot een boete voor het bedrijf.

Economisch nieuws was er over de Duitse vertrouwensindex ZEW. Deze verbeterde sterk in maart, tot 31,7 punten van 19,9 in februari. De verwachting lag op een vrijwel stabiel cijfer van 20,4.

Uit de VS kwamen de woningbouwcijfers over februari. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg met 11 procent tot 1,521 miljoen. Er was een toename van 7 procent verwacht.

Olie werd goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 81,96 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 86,63 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0863. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0872 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ING was de sterkste stijger in de EuroStoxx 50 met een plus van 1,7 procent. In Amsterdam was ook ABN AMRO in trek, evenals Banco de Sabadell en Caixabank in Madrid. JPMorgan waarschuwde dinsdag dat Europese banken last kunnen krijgen van de turbulente vastgoedmarkten, door de sterk gestegen rente. Op de lijst met banken die relatief veel risico's in vastgoed hebben wereldwijd noemden de analisten Bawag, Deutsche Bank, Banco Santander, Nordea, SEB, AIB, Bank of Ireland, HSBC, Erste Group en UniCredit.

Airbus steeg bijna 2,0 procent, nadat duidelijk werd dat de gesprekken met Alstom over een overname van diens cybersecurity-activiteiten zijn gestaakt. Airbus profiteert van de malaise bij rivaal Boeing en won dit jaar al 18 procent in waarde. RBC verwacht meer koerswinst.

Alstom besloot zijn jaarcijfers opnieuw uit te stellen. Het aandeel Alstom daalde 1,6 procent in Parijs.

De Duitse defensiefabrikant Rheinmetall steeg opnieuw en sloot 2,2 procent hoger in Frankfurt, terwijl ook sectorgenoot Thales bovenaan eindigde in Parijs met een plus van 1,7 procent.

Het Griekse bedrijf Theon International, dat nachtkijkers voor militair gebruik maakt, kreeg een koopadvies van UBS en sloot 1,6 procent hoger in Amsterdam.

Ook autofabrikanten zoals Porsche, Volkswagen, Renault, Stellantis en bandenmaker Continental waren aan de winnende hand.

Siemens stond dinsdag juist onder druk, na een waarschuwing van de CFO, Ralf Thomas, die zei dat hij dit jaar fors minder orders verwacht in het segment Digitale Industrie. In de eerste maanden van het jaar daalden de orders met 31 procent en hoewel maart iets beter was, komt dat herstel "te laat om het kwartaal te redden". Het aandeel daalde 5,8 procent.

Unilever sloot 3,3 procent hoger in Amsterdam. De levensmiddelenreus wil de groei versnellen en zet daarom de ijstak apart. Het ijsbedrijf was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro en bezit vijf van de tien best verkopende ijsmerken ter wereld, waaronder Wall's, Magnum en Ben & Jerry's. De groei is echter onvoldoende, meent Unilever, dat na de afsplitsing mikt op een onderliggende omzetgroei van circa 5 procent en licht betere marges.

AstraZeneca kondigde de overname aan van Fusion Pharmaceuticals, voor 21,00 dollar per aandeel Fusion in contanten. Daar kan nog 3,00 dollar bovenop komen als in de toekomst bepaalde doelstellingen worden gehaald. Ten opzichte van de slotkoers van 10,64 dollar op 18 maart betaalt AstraZeneca een premie van bijna 100 procent. Het aandeel sloot 0,6 procent lager.

Nokia beschuldigt het sociale mediabedrijf Reddit van inbreuk op zijn patenten. Reddit maakt zich op voor een beursgang die in de komende dagen wordt verwacht. Nokia steeg licht in Helsinki.

Het verblijf van Euronav in de Bel20-index zal van korte duur zijn. Het aandeel werd deze week in de index opgenomen, maar nu CMB meer dan 88 procent van de aandelen in bezit heeft, zal het aandeel de index weer moeten verlaten vanaf woensdagochtend. Tot 21 juni zal de index uit 19 aandelen bestaan. Het aandeel steeg dinsdag licht.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot in de plus, met een winst van 0,6 procent voor de Dow Jones index, een stijging van 0,2 procent voor de Nasdaq en een 0,4 procent hogere S&P 500.

